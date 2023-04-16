ВИДЕО ⟩ Оригинальная акция: полицейские решили проучить таллиннских водителей

В эту пятницу полицейские решили провести акцию, в рамках который заставили всех ехавших по полосе общественного транспорта свернуть на перекрестке направо - как того требует ПДД.
«Полоса общественного транспорта предназначена для общественного транспорта и электромобилей, а не для того, чтобы обгонять других», - написал в Twitter руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсс и поделился видео забавной акции.
«Мы направим вас на первый перекресток, куда вы должны повернуть в соответствии с ПДД», - написал Кирсс.
Ühissōidukirada on mōeldud ühistranspordile ja elektrisōidukitele, mitte lihtsalt lōikamiseks teistest ette. Me suuname sind esimesest ristmikust sinna, kuhu sa ka pead keerama Liiklusseaduse järgi. pic.twitter.com/PdIC0OjDnt— Taavi Kirss (@KirssTaavi) April 14, 2023
Полосой общественного транспорта разрешено пользоваться общественному транспорту, такси и автобусам, перевозящим пассажиров. Также этими полосами может пользоваться спецтранспорт при выполнении рабочего задания или же возвращающиеся с вызова (автомобили спасателей, скорой помощи, полиции), а также электромобили.
На полосу общественного транспорта, если она находится на краю дороги в попутном направлении и не отделена от проезжей части непрерывной линией разметки можно выезжать для совершения поворота или для посадки/выгрузки пассажиров, если это не мешает движению общественного транспорта. Также на полосу общественного транспорта разрешено выехать при завершении поворота, но после следует незамедлительно перестроиться в свой ряд.
Выделенный ряд можно использовать и для объезда, но только в случае, если маневр не мешает общественному транспорту и если на проезжей части попутного направления нет других рядов попутного направления. По завершении объезда полосу нужно незамедлительно покинуть.