Понедельник будет преимущественно без осадков

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, во многих местах пойдет дождь. На северо-западе Эстонии будет небольшая облачность, без осадков. В некоторых районах будет туман. Ветер преимущественно восточный 1-6 м/с, на побережье рано ночью порывы до 9 м/с. Температура воздуха -1 - +2, на юге Эстонии и на островах до 4 градусов тепла.

На Чудском озере преобладающий восточный ветер 1-6 м/с. Изредка дождь. Возможен туман, в остальное время видимость будет от хорошей до умеренной. Температура воздуха составит 1-3 градуса.

В понедельник пасмурно с прояснениями. На юге Эстонии пройдут дожди. На северо-западе Эстонии будет небольшая облачность без осадков. Вечером с севера на юг распространится более ясная погода. Северо-восточный и восточный ветер 2-7, на северо-западном побережье во второй половине дня порывы до 10 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов, на открытом ветру побережье около 5 градусов.