Интервью ⟩ Глава Партии правых: «В Эстонии происходит левый переворот, на экономический рост махнули рукой»

Логика здесь в том, что до войны главной проблемой Украины была коррупция. В дальнейшем в этом совете будут работать только украинцы, но нас привлекли на первые шесть лет, чтобы на выбор не влияли олигархи и прочие мутные связи. Эта работа ни на секунду не позволяет забыть о том, насколько важно требовательное государственное управление и почему политик не должен лгать. Ведь ложь подрывает доверие к государству.

- Каковы цели вашей партии на ближайшее время?

- На выборах 2027 года мы хотим войти в тройку крупнейших фракций Рийгикогу. Наша цель заключается не в том, чтобы просто получить какие-то должности, а в том, чтобы заняться реализацией правой политики. К выборам в органы местного самоуправления в 2025 году мы поставили перед собой цель представить свои списки в 90 процентах местных самоуправлений. Но ближайшие выборы состоятся в 2024 году - выборы в Европарламент. Для нас это станет следующим испытанием.

Сейчас мы выстраиваем организацию, создаем региональные отделения. Мы призываем людей присоединиться к нам и поддержать нас финансово. Среди наших членов много ученых, предпринимателей, учителей и других замечательных людей.

- В чем, по вашему мнению, сейчас заключается самая большая конфронтация в эстонском обществе?