Председатель внепарламентской оппозиционной Партии правых Лавли Перлинг видит, что новое правительство резко разворачивает экономическую и финансовую политику Эстонии влево. А расхождения между словами и действиями правительственных политиков она называет основным общественным конфликтом, который подрывает доверие к государству.
Интервью ⟩ Глава Партии правых: «В Эстонии происходит левый переворот, на экономический рост махнули рукой»
- Коалиция запятнала себя значительным повышением налогов, а парламентская оппозиция запятнана перерасходом средств в прошлом. Вы со всем этим никак не связаны. У правых есть повод для радости?
- Скорее, у нас есть причины для беспокойства. Мы и раньше говорили, что состояние государственных финансов плохое и нам следует думать об экономическом росте. Если мы не озаботимся этим, то последствия будут плачевными. Нужно экономить, потому что государство не может продолжать в том же духе.
Партия реформ имела возможность привести государственные финансы в порядок. Непосредственно после выборов они говорили об урезаниях и экономии. Но то, что произошло с коалиционным соглашением, вызывает беспокойство. Дело не просто в повышении налогов и введении одного нового налога, дело в образе мышления. В Эстонии произошел левый переворот. В коалиционное соглашение вписаны перераспределение и вера в то, что государственные финансы можно привести в порядок путем повышения налогов без урезания расходов. Нельзя!
- На это участники переговоров всегда говорят, что коалиционное соглашение представляет собой искусство компромиссов.
- Совершенно согласна. Но посмотрите, что произошло после выборов. Ведь это совсем не то, о чем говорили. Тяжело поверить, что кто-то мог забыть упомянуть о налогах, например, о подоходном налоге. А вчера мне довелось услышать, как на полном серьезе говорят, что Партия реформ была единственной, которая выступала против законопроекта о семейных пособиях в его прежнем виде. Но это ложь. Мы же помним то голосование в парламенте, когда только один человек был против - Сийм Кийслер из Партии правых.
Происходит нормализация лжи - мол, нам приходится врать, потому что в противном случае было бы сформировано ужасное правительство. Но если вы начнете вести себя так же, как и те, кого вы пытались не допустить к власти, то вы же сами им и уподобитесь. Так теряется доверие людей. С победой нужно обращаться достойно, а не лить воду на мельницу EKRE и «Отечество».
- Если бы вы были сейчас, например, четвертым или третьим партнером в коалиционных переговорах, то на словах о повышении налогов вы бы встали и ушли?
- Мы - мировоззренческая партия, которая не боится говорить так, как есть. Мы говорили о состоянии государственного бюджета и предлагали свою программу сокращения расходов. Я уверена, что если бы правые сидели за столом переговоров, то у нас не было бы такого коалиционного соглашения, которое не нацелено на экономический рост. А нынешнее соглашение именно таким и получилось.
На что бы мы ни обратили свой взор - будь то безопасность, интеграция или образование - все сводится к экономике. Если с экономикой все хорошо, растет и благосостояние людей. От этого, в свою очередь, зависит доверие людей к своей стране.
- Вы говорили, что Эстонию накренило влево. Вам не кажется, что за последние 15 лет в эстонском обществе повысился запрос на социальное государство? Некоторые говорят, что это естественный ход вещей. Борьба между левыми и правыми все еще актуальна?
- Давайте посмотрим на Финляндию: там на парламентских выборах развернулась мировоззренческая борьба, победительницей из которой вышла правая коалиционная партия Kokoomus. Они говорили об урезаниях и экономии. Вопрос сводится к тому, какова наша долгосрочная цель. Можно делать вид, что мы всем помогаем и раздаем пособия, а можно видеть будущее Эстонии и двигаться в том направлении, чтобы в созданной для людей среде они сами могли улучшить свое финансовое положение и заработать на достойную жизнь. Экономическая среда должна привлекать иностранные инвестиции, на эти деньги люди будут создавать здесь предприятия и новые рабочие места. В этом же суть правой идеологии и состоит, и она никуда не денется.
Успех Эстонии заключается в том, что Эстония не боится идти своим путем. Сейчас Эстония движется влево, где наши соседи, Латвия с Финляндией, уже побывали и откуда они теперь возвращаются, потому что поняли, что взять все и поделить - это не решение. Помогать нужно нуждающимся в помощи. Куда будут направлены деньги, полученные от повышения налогов? На устранение налогового горба. Мы тоже согласны его отменить, но сначала нужно привести бюджет в порядок.
- Партия реформ утверждает, что деньги пойдут на увеличение расходов на оборону.
- Я задам риторический встречный вопрос: а за счет чего тогда будет отменен налоговый горб? Повышением налогов исправляются ошибки, которые были допущены перед выборами, когда пособия раздавались направо и налево. То же разовое пособие для смягчения роста цен, когда в конце года всем выплатили по 50 евро, обошлось в 30 миллионов. Затем был принят законопроект о семейных пособиях.
Было нанято более 20 чиновников, которые приступили к его реализации. Пришлось перестраивать ИТ-системы. Этот закон несправедливый и расточительный, он дает девушкам очень неправильный сигнал о том, что их роль в обществе сводится к тому, чтобы рожать детей. И я, мать троих детей, и Сийм Кийслер, отец пятерых детей, очень заботимся о детях, но мы как перед выборами, так и сейчас считаем, что деньги должны идти туда, где в них действительно нуждаются.
- Но вы же не считаете всерьез, что дыру примерно в миллиард евро в Эстонии можно залатать одними лишь урезаниями?
- Во-первых, нужно с чего-то начинать. Экономия - это первый шаг, который следует сделать, и только если никаких других вариантов не останется, можно будет пересмотреть налоговую систему.
- Сколько ваша программа сокращения расходов позволила бы сэкономить?
- По имеющимся данным, нам удалось бы сэкономить почти миллиард евро.
- Вы могли бы вкратце рассказать, на чем именно можно было бы сэкономить?
- На отмене дублирующих ролей и, конечно, на сокращении количества чиновников среднего звена, а также на отказе от универсальных пособий и индексации. На всех тех рабочих местах, которые можно перевести из государственного сектора в частный. Мы нашли дублирующую и замещающую деятельность, от которой можно отказаться. Например, предприниматели предоставляют статистику в несколько мест, тогда как функции Департамента статистики мог бы выполнять Налогово-таможенный департамент.
Правые считают, что должно быть меньше регулирования и больше инноваций. Частный сектор однозначно должен быть больше представлен в системе здравоохранения наравне с приватизацией предприятий.
- Считаете ли вы разумным этот автомобильный налог, к которому в остальной Европе все уже давно привыкли?
- По мнению правых, ни один чрезмерный налог разумным не является. Чем больше денег останется у людей на руках, тем лучшее применение этим средствам будет найдено в обществе. Мы не догматичны в отношении налогов, мы готовы вести дискуссии о некоторых налогах на потребление. В настоящее время мы не поддерживаем налог на автомобили. Обсуждение этого автомобильного налога было интересным: сначала сказали, что этот налог необходим для достижения климатических целей, спустя какое-то время было заявлено, что это все-таки налог на роскошь.
То есть до сих пор неясно, что именно мы облагаем налогом. Если мы доберемся до старых автомобилей, то в этом случае возникнут вопросы регионального характера. Проживающие в сельской местности люди передвигаются на старых автомобилях, ведь общественный транспорт там не ходит. Правительство собирается их за это наказать?
- А что-нибудь хорошее вы в этом соглашении нашли?
- Я не хочу видеть один лишь негатив. Например, мне понравилась тема персонального государства с инновационными решениями, предложенная «Ээсти 200». Но я не уверена, что государство должно само заниматься развитием электронных услуг. Обычно все это сопряжено с большими трудностями, нужно максимально привлекать частный сектор, у которого имеется и опыт, и практика, и ориентированная на результат культура.
Идея нулевого бюджета тоже хорошая. Но у этих хороших идей нет сроков и конкретных планов, в отличие от повышения налогов. Предпринимательство и рабочие места не упоминаются в числе приоритетов..
- У правых много схожих черт с «Ээсти 200». Теперь они в Рийгикогу, и возникает вопрос, зачем ваша партия нужна в парламенте?
- Различий больше, чем сходства: так, до конца и непонятно, какое мировоззрение у «Ээсти 200». Они говорили о правой экономической политике, тогда как некоторые их члены посещали конференции самых левых партий Европы.
Все хотят счастливой Эстонии, но именно мировоззрение четко определяет, как мы ее построим. В чем-то мы с ними, конечно, пересекаемся, но мы все равно совершенно другая партия. Если вы посмотрите на сложившуюся ситуацию, то сегодня Правые очень нужны Эстонии, потому что в Эстонии осталась только одна правая партия. Мы должны вырасти в очень сильную конструктивную оппозиционную силу, ведь EKRE и «Отечество» не являются альтернативой, которую можно воспринимать всерьез.
- Новая коалиция однозначно либеральная, это мы видим, например, по готовности установить брачное равноправие. В коалиционном соглашении также ничего нет об ограничении иммиграции. Как вы к этому относитесь?
- Наш консерватизм по большей части выражается в фискальной политике, а также в некоторых вопросах, связанных с функционированием общества и традициями. Но мы, безусловно, либеральны в отношении личных свобод. Что касается брачного равноправия, то нам ясно, что это не дело государства. Если бы правые были сейчас в парламенте, то каждый член нашей фракции голосовал бы по своему усмотрению. Почему? Да потому что это очень личная тема.
- А как проголосовали бы лично вы?
- Я бы проголосовала «за».
- Как вы относитесь к иммиграции?
- Мы поддерживаем открытие в нашей стране штаб-квартир и центров разработки. Кстати, по коалиционному соглашению налоги на высокооплачиваемый труд увеличатся, так что здесь мы наблюдаем движение в противоположном направлении. А мы бы хотели привлечь сюда топовых и высокооплачиваемых специалистов.
- Как я понял, вы за иммигрантов определенного типа.
- Всеобщая конкуренция в мире ведется только за две вещи: деньги и таланты. Эстонии нужны таланты, мы также поддерживаем контролируемую миграцию, это касается не только высокооплачиваемых специалистов, но и такой рабочей силы, в которой мы остро нуждаемся.
- Давайте немного поговорим о вашей партии, члены которой сказали после выборов, что слабый результат (на своих первых выборах правые набрали 2,3 процента голосов - прим. ред.) связан с нехваткой времени. Но, может быть, проблема в том, что вы просто не смогли убедительно донести свою повестку?
- Так причиной этого нехватка времени и стала. У нас было меньше года с момента создания партии. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что на возникшем фоне страха - если не выберешь Партию реформ, то к власти придут EKRE и «Отечество» - было очень тяжело пробиться голосу разума, что и стало нашим предвыборным лозунгом. Мы ведь уже за несколько недель до выборов видели, и данные это подтверждали, что угроза прихода EKRE к власти миновала.
Мы твердо верим в парламентаризм и в то, что чем больше партий будет избрано, тем сильнее будет демократия и выше представленность в Рийгикогу людей разных взглядов. Мы получили очень хороший трамплин, нам было нечего терять, мы от этого только выиграли. Я считаю, что мы заняли свое место в сознании людей. Мы будем работать над тем, чтобы на следующих парламентских выборах попасть в Рийгикогу и отстаивать там правую политику.
- Как на вас влияет бремя «Отечества»? Это проблема?
- Среди наших членов значительно больше тех, кто никогда не состоял в «Отечестве». И после выборов мы каждую неделю принимаем новых членов. Это замечательно, мы сейчас строим совершенно новую историю в ключе будущего Правых.
Но мы не стыдимся своего прошлого, связанного с «Отечеством», кто-то ушел оттуда, кого-то выкинули, но мы же состояли в «Отечестве» из-за их прежних ценностей. Будь то правые экономические реформы времен Лаара или открытая и сильная на международном уровне Эстония. Мы там были из-за того, чего в «Отечестве» больше нет.
- У вас маленькое государственное финансирование, меньше 30 000 евро в год. Как вам удастся прокормить свою семью, занимаясь в то же время активным построением партии?
- Я эксперт в области права и работаю на благо Украины. Я член Этического совета Украины, который был создан президентом Зеленским в 2021 году. В него входят три независимых международных эксперта. Наша задача заключается в том, чтобы оценивать пригодность людей быть членами высшего органа юстиции Украины. Мы передаем список в Верховную Раду Украины, канцелярии президента, коллегии судей и академикам, а они могут выбирать только из тех членов, которых мы назвали подходящими.
Логика здесь в том, что до войны главной проблемой Украины была коррупция. В дальнейшем в этом совете будут работать только украинцы, но нас привлекли на первые шесть лет, чтобы на выбор не влияли олигархи и прочие мутные связи. Эта работа ни на секунду не позволяет забыть о том, насколько важно требовательное государственное управление и почему политик не должен лгать. Ведь ложь подрывает доверие к государству.
- Каковы цели вашей партии на ближайшее время?
- На выборах 2027 года мы хотим войти в тройку крупнейших фракций Рийгикогу. Наша цель заключается не в том, чтобы просто получить какие-то должности, а в том, чтобы заняться реализацией правой политики. К выборам в органы местного самоуправления в 2025 году мы поставили перед собой цель представить свои списки в 90 процентах местных самоуправлений. Но ближайшие выборы состоятся в 2024 году - выборы в Европарламент. Для нас это станет следующим испытанием.
Сейчас мы выстраиваем организацию, создаем региональные отделения. Мы призываем людей присоединиться к нам и поддержать нас финансово. Среди наших членов много ученых, предпринимателей, учителей и других замечательных людей.
- В чем, по вашему мнению, сейчас заключается самая большая конфронтация в эстонском обществе?
- Расхождение слов с делами. Нормализация лжи в стиле «а что мы могли сделать, ведь в противном случае они пришли бы к власти». Я считаю, что это сейчас самая большая конфронтация, когда слова и действия противоречат друг другу, теряется доверие. И оттуда уже появляются все остальные расколы общества.