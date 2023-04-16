Война силовиков в Судане: кто с кем воюет и кто из них больше связан с Россией

Боевые действия, вспыхнувшие в столице Судана Хартуме и других районах страны, стали прямым результатом ожесточенной борьбы за власть в военном руководстве страны. Русская служба Би-би-си кратко объясняет, в чем суть конфликта.
В ключевых стратегических точках столицы происходят столкновения между членами военизированных формирований - Сил быстрой поддержки, - и регулярной армией.
Вот что об этом нужно знать.
Предыстория
После переворота в октябре 2021 года Суданом управляет совет, состоящий из генералов, и между двумя самыми главными из них разгорелся конфликт.
Один из них - генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава вооруженных сил и фактически президент страны.
Второй - его заместитель и командующий Силами быстрой поддержки генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).
Они разошлись во мнениях относительно направления, в котором движется страна, и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.
Главные спорные моменты - это план включения Сил быстрой поддержки (а это около 100 тысяч человек) в состав регулярной армии и то, кто возглавит после этого армию.
Почему все началось 15 апреля?
Конфликт вошел в новую фазу после нескольких дней напряженности: члены Сил быстрой поддержки были передислоцированы по всей стране, армия расценила это как угрозу.
Слабая надежда на то, что переговоры смогут разрешить ситуацию, не оправдалась - переговоры так и не состоялись.
Неясно, кто сделал первый выстрел в субботу утром, но есть опасения, что это ухудшит и без того нестабильную ситуацию.
Дипломаты призвали обе стороны прекратить огонь.
Что такое Силы быстрой поддержки?
Они были сформированы в 2013 году на основе одиозного ополчения «Джанджавид», варварскими методами боровшегося с повстанцами в Дарфуре.
С тех пор генерал Дагало создал мощную военную группировку, которая участвовала в конфликтах в Йемене и Ливии и контролирует некоторые золотые прииски Судана.
Членов группировки также обвиняют в нарушениях прав человека, в том числе в массовом убийстве более 120 демонстрантов в июне 2019 года.
Мощная военизированная группировка, не подчиняющаяся армии, представляет угрозу стабильности страны.
Как генерал Хамдан связан с Россией?
Начав как торговец верблюдами, генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало в последние два десятилетия неуклонно накапливал влияние и богатство в Судане, поднимаясь к вершинам власти.
Генерал Хамдан был командиром ополчения «Джанджавид», которое обвиняют в массовых преступлениях во время конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году и приведшего к гибели до 300 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
Действия Хамдана в этой роли привлекли внимание президента Омара аль-Башира, который в 2013 году назначил его руководителем недавно созданных на базе «Джанджавид» Сил быстрой поддержки. Однако после протестов в 2019 года с требованием отставки аль-Башира генерал Хамдан выступил против бывшего покровителя и помог отстранить его от власти.
В 2019 году Силы быстрой поддержки подавили демократические протесты в Судане с требованием гражданского правительства.
По некоторым данным, они также воюют как наемники в Йемене в составе коалиции под руководством Саудовской Аравии.
В Судане интересы Хемети связаны с добычей золота и строительством. Он также занимается региональной политикой и развивает связи с Россией.
В марте 2022 года суданские чиновники заявили, что планируют возобновить приостановленное в 2020 году соглашение, по которому Москва получила бы в аренду на 25 лет военно-морскую базу в Порт-Судане на Красном море.
Тогда же Хамдан ездил в Москву, где встречался с российскими чиновниками, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России.
Государственное информационное агентство Судана SUNA тогда сообщило, что стороны договорились об возобновлении всех предыдущих экономических и дипломатических соглашений и соглашений в области безопасности.
В марте этого года после визита Сергея Лаврова военный режим в Судане одобрил строительство российской базы ВМФ. На ней разместятся около 300 военных и четыре корабля. В обмен Москва будет снабжать Хартум оружием и военным техникой.
16 марта телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал выдержанный в его обычной манере ответ корреспонденту New York Times, в котором в частности говорилось: «мы... не имеем никакого отношения... к господину Хамедти».
Почему Суданом правят военные?
Боевые действия в выходные - очередная вспышка напряженности, начавшейся в стране после отстранения от власти в 2019 году президента Омара аль-Башира.
Аль-Башир находился у власти почти три десятилетия. После массовых уличных протестов с требованием отстранить его от власти военные совершили переворот и взяли на себя руководство страной.
Гражданское население требовало перехода к демократическому правлению.
В итоге было создано совместное военно-гражданское правительство, но в результате очередного переворота в октябре 2021 года оно было свергнуто.
С тех пор соперничество между генералом Бурханом и генералом Дагало усилилось.
В декабре прошлого года была согласована рамочная сделка по передаче власти в руки гражданских лиц, но переговоры, на которых стороны собирались согласовать детали этого перехода, провалились.
Что может произойти дальше?
Если боевые действия продолжатся, это может еще больше раздробить страну и усугубить политическую нестабильность.
Дипломаты, которые сыграли решающую роль в попытке убедить население вернуться к гражданскому правлению, будут пытаться найти способ заставить двух генералов сесть за стол переговоров.
Тем временем простых суданцев ждет еще один период неопределенности.