Война силовиков в Судане: кто с кем воюет и кто из них больше связан с Россией

В ключевых стратегических точках столицы происходят столкновения между членами военизированных формирований - Сил быстрой поддержки, - и регулярной армией.

Вот что об этом нужно знать.

Предыстория

После переворота в октябре 2021 года Суданом управляет совет, состоящий из генералов, и между двумя самыми главными из них разгорелся конфликт.

Один из них - генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава вооруженных сил и фактически президент страны.

Второй - его заместитель и командующий Силами быстрой поддержки генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).

Они разошлись во мнениях относительно направления, в котором движется страна, и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.

Главные спорные моменты - это план включения Сил быстрой поддержки (а это около 100 тысяч человек) в состав регулярной армии и то, кто возглавит после этого армию.

Почему все началось 15 апреля?

Конфликт вошел в новую фазу после нескольких дней напряженности: члены Сил быстрой поддержки были передислоцированы по всей стране, армия расценила это как угрозу.

Слабая надежда на то, что переговоры смогут разрешить ситуацию, не оправдалась - переговоры так и не состоялись.