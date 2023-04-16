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Фото и видео ⟩ Звезда итальянского футбола с дочерьми попал в серьезную аварию

Ярмо Ягомяги
, спортивный репортер
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Автомобиль Чиро Иммобиле, Land Rover Defender, сильно пострадал.
Автомобиль Чиро Иммобиле, Land Rover Defender, сильно пострадал. Фото: RICCARDO ANTIMIANI

Чиро Иммобиле, опытный нападающий местного клуба «Лацио», попал в серьезную аварию на улице Рима.

33-летний футболист находился в машине со своими двумя дочерьми, когда их сбил трамвай. Фотография показывает, что столкновение было сильным. Все пассажиры Land Rover Defender были на всякий случай доставлены в больницу для обследования, но, по предварительным данным, избежали серьезных травм.

Авария.
Авария. Фото: RICCARDO ANTIMIANI

«Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке», - сказал Иммобиле в интервью Gazzetta dello Sport вскоре после аварии.

В результате аварии были повреждены еще несколько автомобилей. В общей сложности семь человек были доставлены в больницу для обследования вместе с теми, кто находился в трамвае.

Иммобиле находится в топе европейского футбола уже более десяти лет. Он забил 15 голов в 55 матчах за сборную Италии.

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