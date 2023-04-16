Фото и видео ⟩ Звезда итальянского футбола с дочерьми попал в серьезную аварию

33-летний футболист находился в машине со своими двумя дочерьми, когда их сбил трамвай. Фотография показывает, что столкновение было сильным. Все пассажиры Land Rover Defender были на всякий случай доставлены в больницу для обследования, но, по предварительным данным, избежали серьезных травм.

Авария. Фото: RICCARDO ANTIMIANI

«Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке», - сказал Иммобиле в интервью Gazzetta dello Sport вскоре после аварии.

В результате аварии были повреждены еще несколько автомобилей. В общей сложности семь человек были доставлены в больницу для обследования вместе с теми, кто находился в трамвае.

Italy star Ciro Immobile in terrifying crash as car hit by tram with kids inside: Lazio striker and captain Ciro Immobile, 33, was driving with his children in Rome when the collision happened on Sunday morning pic.twitter.com/mp1gXgAdJU — myaccaclub (@myaccaclub) April 16, 2023