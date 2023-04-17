ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ На два года в казармы: «за» и «против»

«Срочная служба, связанная с развитием определенных способностей, может быть продлена до двух лет», сообщается в разделе о военной гособороне коалиционного соглашения Партии реформ, «Ээсти200» и Социал-демократической партии Эстонии. О том, насколько эта инициатива оправдана и как к ней относятся жители Эстонии, узнал Rus.Postimees.
Эдвард Брущенко, инженер (Таллинн)
Я знаю, что восемь или десять месяцев хватает на все
По моему мнению, менять на два года не стоит. Надо оставить все так, как было. Годами было опробовано, и всегда хватало времени научить молодого человека быть солдатом, а солдата обучить военной специальности. Сам проходил срочную службу, и я знаю, что восемь или десять месяцев хватает на все. И потом, многое зависит от конкретного человека. Если он способный, то и полгода хватит стать специалистом, если слабый в обучении, то двух лет будет недостаточно. Надо работать с кадрами, а не растягивать сроки.
Александр Шишка, повар-кондитер (Силламяэ)
Если такой закон появляется, то это оправдано
Нельзя применять правила мирного времени к предвоенному. Одиннадцать месяцев срочной службы были нормальными вчера, а сегодня этого мало. Надо больше укреплять оборону страны. Мы делим границу с потенциальной опасностью, перегруженной вооружением и войсками. Эстонии есть за что бороться и есть что защищать. Надо учитывать все вызовы современности, а для этого нужно быть готовым ко всему. В период военных действий, а они идут в Европе сегодня, нужно менять отношение к России и к своему будущему. Два года срочной службы, наверное, если это необходимо, значит своевременно. Я знаю, что просто так у нас ничего приниматься не будет. Если такой закон появляется, то это оправдано нашим здоровьем.
Александр Гребенников, менеджер (Таллинн)
Два года в казармах, не повысят оборону Эстонии
Считаю, что восемь месяцев – это оптимальный срок для службы в Силах обороны. Два года, о которых все говорят, неоправданная мера, потому что слишком долго. Я затрудняюсь объяснить, чем мотивируется такая инициатива. Что-то сложное в технике, или грамотность призывников хромает, я не могу вам ответить, но то, что два года провести в казармах, думаю не повысят оборону Эстонии. Год службы – много, а два, и подавно.
Виолетта Рукина, студентка (Йыгева)
Многая молодежь не пошла бы голосовать за такие сроки
Мне кажется, что если это необходимо для нашей обороны, то можно отслужить и два года. Там есть специальности, которые могут ребята приобрести и потом найти работу. Наша армия, наверное, нуждается в длинном сроке. Плохо другое, что от нас скрывали это перед выборами. Политические партии боятся говорить с нами, боятся, что мы не проголосуем, потому что многая молодежь не пошла бы голосовать за такие сроки в армии. Тут нужно чтобы СМИ оповещало о реальных планах партий, тогда и партии будут поступать честно. А то получается некрасивая картина – сделали молча.
Владимир Стахович, водитель (Таллинн)
Если техника стала сложной, то сроки можно и продлить
Затрудняюсь быть военным экспертом, но если техника современная стала очень сложной, то сроки можно и продлить. Но не на два года, полтора вполне хватит. Если вспомнить опыт службы и учебы в Советской Армии, то для обученья новым системам и механизмам ребятам хватало года. Но два – это слишком, я думаю. Наверное, тут меньше всего политики, а необходимость подготовить резерв для управления новыми системами вооружений. Но почему-то мы хотим все довести до абсурда. Три процента ВВП на оборону, это также много, как и два года срочной службы. Давайте дождемся, когда европейские партнеры дотянут хотя бы до двух процентов, а тогда поднимем и мы. Лучше в медицину вкладывать. А то говорят, что тридцать процентов призывников не могут служить из-за болезней. Вот вам и будет оборона.
Игорь Миус, автомеханик (Тарту)
Если бы «Отечество» было в коалиции, двух лет не было
Давайте начнем с главного. Меня удивляет, что, идя на выборы никто из партий не говорил про два года срочной службы, про поднятия налогов, про налог на машину. Это потому так с нами политики поступают, что сами хотят решать все вопросы без нас. Сначала говорят нам в обещаниях только то, что мы хотим услышать, а потом начинают делать то, о чем молчали. Мнение народа для них ничего не значит, а выборы только механизм. Два года срочной службы это лишь один из многих случаев подтасовки от партий. Вот если бы «Отечество» было в коалиции, двух лет не было, она бы такого не допустило.
Наталья Ритц, экономист (Таллинн)
Два года могут оставить человека надолго без профессии
Я не верю в такую государственную необходимость, как и в нужду тратить три процента ВВП на оборону. Как можно требовать налоги с полунищего населения для несуществующей угрозы? Как можно вырывать молодежь в солдаты, когда у нас нищета? Это безобразие. Многие ребята строят карьеру, многие ребята уже имеют свою семью, и тут призыв. Не все же в 18 лет призываются. Молодому человеку потом очень трудно восстановиться и войти в гражданскую жизнь. Честно сказать, два года – это слишком долго. Два года могут оставить человека надолго без профессии. Я считаю, что и за год можно что угодно выучить.
Виктория Иванова, пенсионерка (Пярну)
Если выбирать между безопасностью и экономией, то безопасность важнее
Все привыкли к безопасности, мирному небу. А сейчас ситуация изменилась и надо быть готовыми к тому, чтобы защищаться. На выборах люди высказали свое мнение, и партии, которым они доверяли, создали вот такую коалицию. Рост трат на армию, продление сроков службы, мне кажется, это продиктовано историческим моментом. Украина не была готова к агрессии, Эстония не должна повторить такой ошибки. С другой стороны, я слышала, что многие не доверяют электронному голосованию, поэтому трудно говорить о всеобщей поддержке жителей идеи продления сроков службы. Но если мы выбираем между безопасностью и экономией, то безопасность важнее.
Комментарии автора.
О продлении до двух лет срока срочной службы в Силах обороны Эстонии было заявлено в разделе о военной гособороне коалиционного соглашения Партии реформ, «Ээсти200» и Социал-демократической партии Эстонии. Министр обороны Ханно Певкур отметил, что идея о продлении срока службы в армии связана с требованием обеспечить постоянную боевую готовность в рамках новых технических возможностей Сил обороны Эстонии.
«Если сейчас у нас в постоянной готовности, например Скаутский батальон, то при новых возможностях нужны новые подразделения»,– сказал Ханно Певкур.
Вопреки опасениям жителей страны, что в самом ближайшим будущем срок срочной службы в Силах обороны Эстонии составит два года, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что Силы обороны сегодня обойдутся теми средствами и силами, которые указаны в действующим законодательстве.
По словам пресс-секретаря Сил Обороны Артура Захарова, все задачи возможно с успехом решать в рамках существующего законодательства.
«Призывник будет проходить базовый курс солдата, потом получать специальность, и отличие их службы будет в том, что они будут параллельно учебе, находится на боевом дежурстве. Так как у нас призыв дважды в год, то пока одни дежурят, другие приходят учиться, что обеспечивает плавную замену личного состава подразделений постоянной боевой готовности», - пояснил Rus.Postimees позицию Сил Обороны Артур Захаров.
Речь идет о подразделениях постоянной боевой готовности, которые могут отреагировать на определенные угрозы безопасности страны в течение нескольких часов. Одним из таких подразделений является скаутский батальон, а также подразделения военно-воздушных сил и военно-морских сил Эстонии.
«Когда у нас появятся противокорабельные ракеты, ракетные комплексы Himars, средние и малые системы ПВО, имеет смысл располагать новыми подразделениями постоянной боевой готовности. Это означает, что можно будет призывать людей до 12 месяцев на срок службы, - отметил Артур Захаров. - Пока мы будем продолжать призыв в формате от 8 до 11 месяцев, а 12 месяцев - это касательно особых специальностей».
Сегодня, в рамках действующего Закона о военной службе, продолжительность срочной службы зависит от рода войск, задач, стоящих перед конкретным подразделением, и характера боевой подготовки. Продолжительность срочной службы не может сбыть менее 8 месяцев и более 12 месяцев.
Годными к прохождению воинской службы признаны около 217 000 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, и около 260 000 женщин того же возраста. На данный момент в Силах обороны служат 7200 граждан Эстонии, а в воинском запасе состоят около 40 000 человек.
В рамках опроса о том, насколько инициатива двухлетней срочной службы в Силах обороны оправдана и как к ней относится, Rus.Postimees опросил 30 человек. Своим мнением поделились жители Тарту, Силламяэ, Пярну, Йыгева и Таллинна.
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