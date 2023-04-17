ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ На два года в казармы: «за» и «против»

Эдвард Брущенко, инженер (Таллинн)

Эдвард Брущенко. Фото: Денис Антонов

Я знаю, что восемь или десять месяцев хватает на все

По моему мнению, менять на два года не стоит. Надо оставить все так, как было. Годами было опробовано, и всегда хватало времени научить молодого человека быть солдатом, а солдата обучить военной специальности. Сам проходил срочную службу, и я знаю, что восемь или десять месяцев хватает на все. И потом, многое зависит от конкретного человека. Если он способный, то и полгода хватит стать специалистом, если слабый в обучении, то двух лет будет недостаточно. Надо работать с кадрами, а не растягивать сроки.

Александр Шишка, повар-кондитер (Силламяэ)

Александр Шишка. Фото: Денис Антонов

Если такой закон появляется, то это оправдано