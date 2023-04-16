Возможность заработать: классическим автомобилям найдено новое применение

Согласно отчету Knight Frank на 2023 год, стоимость старинных автомобилей значительно выросла, обойдя другие роскошные товары, такие как вино, часы и предметы искусства. За последние десять лет стоимость классических автомобилей выросла на внушительные 185 процентов, что делает их вторым по доходности классом активов после редких виски.

Растущая стоимость классических автомобилей привела также к появлению инвестиционных фондов, специализирующихся на этом узком рынке. Например, итальянский управляющий активами Azimut запустил первый в мире фонд, посвященный так называемым «вечным» автомобилям, в то время как швейцарский управляющий фондами Hetica Capital создал закрытый фонд с такой же целью.

Тем не менее стоит отметить, что начальные инвестиции в такие фонды могут быть высокими, часто требуя минимальных вложений в размере 125 000 евро. Операционные расходы также могут быть значительными.

Несмотря на трудности и высокие расходы рынок все еще расширяется, привлекая покупателей из таких регионов, как Ближний Восток, Индия и Китай.