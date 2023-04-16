Министр обороны Ханно Певкур посетил учения Кайтселийта и похвалил прибывших

Министр обороны Ханно Певкур в субботу посетил учения Пыхьяского округа территориальной обороны ополчения Кайтселийт и выразил особую благодарность семьям, родственникам и работодателям ополченцев, которые, поддерживая тех, кто участвовал в учениях, тем самым вносят значительный вклад в повышение обороноспособности Эстонии.
«Хочу похвалить всех прибывших на учения. И не только их, - сказал Певкур. - Семьи, близкие и работодатели этих бойцов должны были от чего-то отказаться в эти выходные. Мы понимаем, что светит солнце, и вы хотели бы заняться садоводством или чем-то еще. Но тот факт, что ополченцы Кайтселийта прибыли сюда, чтобы заниматься очень важной частью укрепления обороноспособности Эстонии, очень радует».
По словам Певкура, он очень доволен высоким уровнем участия в учениях, достигающим почти 90 процентов. Учитывая, что масштабные учения Сил обороны Kevadtorm стартуют уже в середине мая и что постоянно проходят несколько учений Кайтселийта, Певкур обратился к предприятиям с просьбой осознать, для чего на учения приглашаются их сотрудники, являющиеся членами Кайтселийта.
«Это должно быть не неприятной обязанностью, а возможность каждого предпринимателя и предприятия разрешить своим сотрудникам посещать учения и по возможности обеспечить сохранение дохода бойца во время учений», - сказал Певкур.
Пыхьяский округ территориальной обороны ополчения Кайтселийт с пятницы по воскресенье проводит учения «Волк 2023» на территории волостей Харку, Кейла, Сауэ и Ляэне-Харьюмаа. Основной учебной единицей учений стал 411-й батальон наземной обороны, кроме того, в учениях участвовали боевые и наземные роты Союза обороны Таллина и Харью, а также союзники из Латвии и Литвы.