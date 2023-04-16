Министр обороны Ханно Певкур посетил учения Кайтселийта и похвалил прибывших

«Хочу похвалить всех прибывших на учения. И не только их, - сказал Певкур. - Семьи, близкие и работодатели этих бойцов должны были от чего-то отказаться в эти выходные. Мы понимаем, что светит солнце, и вы хотели бы заняться садоводством или чем-то еще. Но тот факт, что ополченцы Кайтселийта прибыли сюда, чтобы заниматься очень важной частью укрепления обороноспособности Эстонии, очень радует».

По словам Певкура, он очень доволен высоким уровнем участия в учениях, достигающим почти 90 процентов. Учитывая, что масштабные учения Сил обороны Kevadtorm стартуют уже в середине мая и что постоянно проходят несколько учений Кайтселийта, Певкур обратился к предприятиям с просьбой осознать, для чего на учения приглашаются их сотрудники, являющиеся членами Кайтселийта.

«Это должно быть не неприятной обязанностью, а возможность каждого предпринимателя и предприятия разрешить своим сотрудникам посещать учения и по возможности обеспечить сохранение дохода бойца во время учений», - сказал Певкур.