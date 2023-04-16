России грозит новый пакет санкций от Евросоюза

Европейский союз собирается ввести 11-й пакет санкций против России, сообщила в четверг CNBC комиссар ЕС по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала Майрид МакГиннесс.

«Европа ввела 10 пакетов санкций, на подходе еще один пакет, - сказала МакГиннесс. - Не стоит недооценивать усилия, которые предпринимает Россия вместе со своими друзьями по всему миру, чтобы обойти наши санкции - они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину».

Она не уточнила, против чего будут направлены новые санкции. Предыдущие пакеты санкций были направлены против российского экспорта нефти и газа, ключевых технологий, валютных резервов, а также против определенных лиц и компаний.

Российская экономика слабеет, и санкции сработали, сказала представитель ЕС. Однако, по ее словам, сейчас необходимо сосредоточиться на полном выполнении санкций, чтобы России было сложнее их обойти.

«Россия была лишена финансирования и технологий, чтобы перестроить свою военную машину, и у нее возникли проблемы на поле боя. Мы должны быть уверены, что они не найдут способов обойти наши санкции», - сказала она.

«Я неоднократно подчеркивала, что чем шире наши санкции, чем сильнее их воздействие, тем больше Россия будет искать способы, будь то другие страны или различные банковские счета, чтобы обойти их», - добавил она.