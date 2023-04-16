Назревает конфликт: Еврокомиссия осудила отказ Польши и Венгрии ввозить зерно из Украины

Односторонние действия государств - членов Европейского Союза в области торговли являются неприемлемыми. Об этом заявил в воскресенье, 16 апреля, представитель Еврокомиссии (ЕК). Его комментарий последовал за тем, как Польша и Венгрия объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местных сельскохозяйственных секторов.

В Брюсселе осведомлены о «заявлениях Польши и Венгрии». «В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы», - указал представитель ЕК.

«В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС», - подчеркивалось далее в заявлении.

Польша запретила ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины

Правительство Польши запретило ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции, заявил глава правящей партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Ярослав Качиньский 15 апреля.