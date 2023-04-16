Противостояли covid-сертефикату: семейная пара проиграла в суде

В пятницу окружной суд постановил, что введенные ограничения были обоснованы необходимостью увеличить долю населения, привитого от Covid-19, а также уменьшить количество заболевших, которые могли подорвать работоспособность здравоохранительной системы и нанести ущерб общественному интересу в защите народного здоровья.
Супруги Рауль и Юлия Киви не были вакцинированы от Covid-19 на момент подачи иска, не входили в число лиц, равных вакцинированным, и не имели справки о перенесении Covid-19. Рауль работает в развлекательной индустрии, а именно он ведущий вечеринок с 30-летним стажем. «Во время действия ограничений он не мог работать без сертификата о вакцинации. Услуги развлекательной индустрии невозможно оказывать удаленно», - говорится в иске.
Юлия - массажист, мастер по уходу ресниц и бровей. Она могла работать только в том случае, если их дети ходили в детский сад. «Однако дети многократно контактировали с больными Covid-19 в детском саду, из-за чего вся семья многократно оставалась на самоизоляции, - утверждают истцы. - В связи с этим истцы позднее не отвозили детей в детский сад, так как не могли позволить постоянно находиться на самоизоляции. Удаленная работа была невозможна. После введения требования Covid-сертификата Юлия не могла работать в салоне красоты, а из-за детей она не могла работать дома или у клиента», - говорится в иске.
Окружной суд заявил, что у истцов была возможность принимать участие в деятельности, если бы они представили отрицательный Covid-тест. Суд пришел к выводу, что истцы могли бы частично или полностью найти другую работу, а также изменить организацию своей работы. «Окружной суд не считает убедительными утверждения истцов о невозможности выполнять другую работу. Многие виды работы не предполагают нахождения с другими людьми в одном помещении, и была бы возможность работать удаленно. Отказ от вакцинации не означает, что истцы сделали все возможное, чтобы предотвратить возникновение убытков, - считает окружной суд. - Поэтому жалоба должна быть отклонена, и решение уездного суда должно оставаться без изменений».