Противостояли covid-сертефикату: семейная пара проиграла в суде

Супруги Рауль и Юлия Киви не были вакцинированы от Covid-19 на момент подачи иска, не входили в число лиц, равных вакцинированным, и не имели справки о перенесении Covid-19. Рауль работает в развлекательной индустрии, а именно он ведущий вечеринок с 30-летним стажем. «Во время действия ограничений он не мог работать без сертификата о вакцинации. Услуги развлекательной индустрии невозможно оказывать удаленно», - говорится в иске.

Юлия - массажист, мастер по уходу ресниц и бровей. Она могла работать только в том случае, если их дети ходили в детский сад. «Однако дети многократно контактировали с больными Covid-19 в детском саду, из-за чего вся семья многократно оставалась на самоизоляции, - утверждают истцы. - В связи с этим истцы позднее не отвозили детей в детский сад, так как не могли позволить постоянно находиться на самоизоляции. Удаленная работа была невозможна. После введения требования Covid-сертификата Юлия не могла работать в салоне красоты, а из-за детей она не могла работать дома или у клиента», - говорится в иске.