БЕЖЕНЦЕВ ПЕРЕСЕЛЯЮТ ⟩ Департамент: 700 человек лишатся жилья на судне, им советуют переезжать из Таллинна в регионы

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Пыхьяского подразделения отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Кирилл Бадикин.
– Какие варианты расселения предлагаются украинским военным беженцам?
– На данный момент Департамент социального страхования все еще пользуется услугами по размещению на судне Isabelle в Таллинне (до 1 июля – прим.ред.). Кроме того, заключено почти 180 рамочных договоров по всей Эстонии по части организации проживания. Если беженцы сами не смогут организовать себе проживание на долгосрочной основе, мы предоставим им жилье на краткосрочной основе (до четырех месяцев – прим. ред.).
На судне, кстати, люди тоже находятся на краткосрочной основе, в том числе – недавно прибывшие беженцы в Эстонию.
– Много ли прибывает новых беженцев в Эстонию?
– Люди продолжают прибывать. Каждую неделю эстонскую границу пересекает около 500 украинцев. Примерно треть из них направляется в другие европейские страны, используя Эстонию как транзитную страну.
– Сейчас на судне проживает порядка 700 человек. Некоторые – по восемь и более месяцев, в том числе матери-одиночки, пенсионеры и инвалиды. Что им теперь делать?
– Задача специалистов Департамента социального страхования – помогать и направлять. Мы помогаем им с поиском долгосрочных вариантов проживания, при необходимости связываемся с маклерами и разъясняем ситуацию, переводим с эстонского.
– В конечном итоге каждый беженец обязан сам арендовать себе жилье?
– Да, так и есть. Вопрос к самим людям – каковы их дальнейшие планы? Им пора определиться. Если беженцы хотят в Эстонии обосноваться, нужно подать на статус временной международной защиты, получить соответствующие права и обязанности, как и у всех остальных жителей Эстонии.