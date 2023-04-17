БЕЖЕНЦЕВ ПЕРЕСЕЛЯЮТ ⟩ Департамент: 700 человек лишатся жилья на судне, переезжать из Таллинна в регионы никто не спешит

– А как быть с матерями-одиночками с детьми, пенсионерами и инвалидами, которые не сумели сами снять себе жилье?

– Да, в Эстонии действительно есть такие люди, которым самостоятельно обосноваться довольно тяжело. У нас есть для них различные решения и места проживания, где им смогут помочь. Кроме того, мы сотрудничаем с местными самоуправлениями.

– Не получится ли так, что сотни людей окажутся на улице и начнут протестовать от неизбежности? Или вся ответственность будет переложена на Таллинн?

– До сих пор на улице никто не остался. Краткосрочное проживание было предоставлено всем нуждавшимся. Точно так же будет и с теми людьми, которые находятся сейчас на судне. Наша задача – не в том, чтобы выселить людей с судна, а помочь им обосноваться в Эстонии.

– В конечном итоге ответственность может быть переложена на Таллинн?

– С самоуправлений никто и не снимал ответственность. Она наступает с того момента, когда люди покидают место краткосрочного проживания (в данном случае имеется в виду судно Isabelle – прим.ред.).

У беженцев есть возможность ходатайствовать о единовременных субсидиях на проживание во всех самоуправлениях. Сумма – до 1200 евро на семью.