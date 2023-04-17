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БЕЖЕНЦЕВ ПЕРЕСЕЛЯЮТ ⟩ Департамент: 700 человек лишатся жилья на судне, переезжать из Таллинна в регионы никто не спешит

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Проживание за госсчет – лишь на пару месяцев
  • Каждую неделю прибывает по 500 беженцев
  • За пределами столицы жить дешевле

Вслед за выселением украинских военных беженцев из двух столичных общежитий еще 700 человек лишатся жилья на пароме Isabelle. Почему решено не продлевать договор об аренде судна? Как проходит поиск нового жилья для сотен беженцев?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Пыхьяского подразделения отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Кирилл Бадикин.

Выдержки из беседы:

– Какие варианты расселения предлагаются украинским военным беженцам?

– На данный момент Департамент социального страхования все еще пользуется услугами по размещению на судне Isabelle в Таллинне (до 1 июляприм.ред.). Кроме того, заключено почти 180 рамочных договоров по всей Эстонии по части организации проживания. Если беженцы сами не смогут организовать себе проживание на долгосрочной основе, мы предоставим им жилье на краткосрочной основе (до четырех месяцевприм. ред.).

На судне, кстати, люди тоже находятся на краткосрочной основе, в том числе – недавно прибывшие беженцы в Эстонию.

– Много ли прибывает новых беженцев в Эстонию?

– Люди продолжают прибывать. Каждую неделю эстонскую границу пересекает около 500 украинцев. Примерно треть из них направляется в другие европейские страны, используя Эстонию как транзитную страну.

– Сейчас на судне проживает порядка 700 человек. Некоторые – по восемь и более месяцев, в том числе матери-одиночки, пенсионеры и инвалиды. Что им теперь делать?

– Задача специалистов Департамента социального страхования – помогать и направлять. Мы помогаем им с поиском долгосрочных вариантов проживания, при необходимости связываемся с маклерами и разъясняем ситуацию, переводим с эстонского.

– В конечном итоге каждый беженец обязан сам арендовать себе жилье?

– Да, так и есть. Вопрос к самим людям – каковы их дальнейшие планы? Им пора определиться. Если беженцы хотят в Эстонии обосноваться, нужно подать на статус временной международной защиты, получить соответствующие права и обязанности, как и у всех остальных жителей Эстонии.

– А как быть с матерями-одиночками с детьми, пенсионерами и инвалидами, которые не сумели сами снять себе жилье?

– Да, в Эстонии действительно есть такие люди, которым самостоятельно обосноваться довольно тяжело. У нас есть для них различные решения и места проживания, где им смогут помочь. Кроме того, мы сотрудничаем с местными самоуправлениями.

– Не получится ли так, что сотни людей окажутся на улице и начнут протестовать от неизбежности? Или вся ответственность будет переложена на Таллинн?

– До сих пор на улице никто не остался. Краткосрочное проживание было предоставлено всем нуждавшимся. Точно так же будет и с теми людьми, которые находятся сейчас на судне. Наша задача – не в том, чтобы выселить людей с судна, а помочь им обосноваться в Эстонии.

– В конечном итоге ответственность может быть переложена на Таллинн?

– С самоуправлений никто и не снимал ответственность. Она наступает с того момента, когда люди покидают место краткосрочного проживания (в данном случае имеется в виду судно Isabelleприм.ред.).

У беженцев есть возможность ходатайствовать о единовременных субсидиях на проживание во всех самоуправлениях. Сумма – до 1200 евро на семью.

Мы часто слышим от беженцев, что они хотят оставаться только в Таллинне. И не всегда по обоснованным причинам. Если одни привязаны к школе, то другие к хорошему, по их мнению, секонд-хенду. Многие говорят также о том, что в других городах не найти работу. Уверяю, что это не так. При желании беженцы успешно устраиваются и в других городах, находят себе жилье и работу.

– Минсоцдел намерен поспособствовать переселению беженцев из Таллинна и других крупных городов в регионы?

– У меня такой информации нет. Очевидно, что в Таллинне с точки зрения аренды жилья ситуация сейчас непростая. Повторю, что задача каждого беженца – самому активно искать постоянное жилье.

– Сколько людей выселились из двух столичных общежитий и теперь уже с судна?

– Из общежитий на улицах Копли и Мяэпеалзе всего восемь семей из ста не смогли найти себе жилье самостоятельно и перебрались на судно.

– Теперь им придется съезжать и с судна и снова всё начинать с нуля…

– Судно постоянно покидают жильцы, поскольку в среднем им разрешено там находиться на временной основе около двух месяцев.

– Сколько людей, к примеру, переехало в Раквере, где аренда жилья в разы дешевле, чем в Таллинне?

– Не все согласны туда переезжать. Даже те, кто не имеет места работы и получают дотации, не согласились на переезд в Раквере, обосновав это тем, в Таллинне хороший секонд-хенд, а именно – в Копли. По их мнению, в Раквере такого выбора нет. А, между тем, в Раквере через наших партнеров можно арендовать жилье менее, чем за 100 евро в месяц (плюс коммунальные платежи). Фактически есть возможность оплатить жилье за счет соцпособия (120 евро в месяцприм. ред.).

– Не утопия ли это, стремление переселить беженцев из Таллинна в регионы?

– Возможности для этого в регионах есть, но не все люди соглашаются. Мы ведем разъяснительную работу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: добро пожаловать, покиньте судно? 750 украинцев лишатся жилья / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: добро пожаловать, покиньте судно? 750 украинцев лишатся жилья / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Mihkel Maripuu
  • Какие варианты расселения предлагаются беженцам?
  • Кто должен заниматься решением проблемы: город или Минсоцдел?
  • Куда обращаться оставшимся без жилья семьям?
  • С какими препонами сталкиваются украинцы при поиске жилья?
  • Как разрешилась ситуация с выселением жильцов из общежитий? 
  • Прибывают ли новые военные беженцы в Эстонию? Куда их расселяют? 
  • Какие компенсации предоставляются беженцам для аренды жилья?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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