Студия Postimees: добро пожаловать, покиньте судно? 750 украинцев лишатся жилья

Вслед за выселением украинских военных беженцев из двух столичных общежитий еще 750 человек лишатся жилья на пароме Isabelle. Почему решено не продлевать договор об аренде судна? Как проходит поиск нового жилья для тысяч беженцев?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Пыхьяского подразделения отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Кирилл Бадикин. Смотрите интервью в повторе!
- Какие варианты расселения предлагаются беженцам?
- Кто должен заниматься решением проблемы: город или Минсоцдел?
- Куда обращаться оставшимся без жилья семьям?
- С какими препонами сталкиваются украинцы при поиске жилья?
- Как разрешилась ситуация с выселением жильцов из общежитий?
- Прибывают ли новые военные беженцы в Эстонию? Куда их расселяют?
- Какие компенсации предоставляются беженцам для аренды жилья?
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