Утечки из Пентагона: почему 21-летний работник военной техподдержки имел допуск к гостайне?

«Часто люди его уровня оказывают поддержку старшим руководителям, и, если он готовил материалы для старших руководителей или брифингов, у него могла быть необходимость в этих сведениях», - говорит она.

Фотография документов Фото: Defense Intelligence Agency

Вероятность утечек увеличилась после событий 11 сентября

Дэн Ломас, старший преподаватель по вопросам разведки и безопасности в лондонском Университете Брунеля, говорит, что подобный уровень доступа в военном и разведывательном ведомстве США имеют многие тысячи людей.

«Отчасти это связано с желанием получить как можно больше информации для использования аналитиками, - говорит он. - И это стремление означает, что вы потенциально открываете доступ к информации, которая может утечь».

По его словам, эта практика началась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда одним из ключевых недостатков, выявленных в ходе правительственных расследований, была названа неспособность разных американских государственных учреждений обмениваться разведывательной информацией.

Неясно, каким именно образом Тейшейра смог распечатать секретные документы и вынести их с военной базы - в электронном или бумажном виде. Но Ломас отмечает, что предыдущие нарушения режима секретности - например, Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг - показали, что инструкции по безопасности не всегда строго соблюдаются.