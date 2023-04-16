Журналист: политики понятия не имеют, что написано в коалиционном соглашении

Сегодня журналисты Анвар Самост и Хуко Ааспыллу обсудили в своей авторской передаче на Vikerraadio, что выиграют партнеры по коалиции от достигнутых договоренностей и в чем заключаются противоречия коалиционного договора.
«Премьер-министр Кая Каллас заявила, что партия не хотела говорить о необходимости повышения налогов перед выборами, потому что это плохо сказалось бы на результатах партии на выборах», - сослался Ааспыллу на программу Esimene stuudio, где премьер-министр назвала уже новую версию ответа на вопрос, почему так поздно заговорили о повышении налогов.
В то же время Ааспыллу указал, что в целом очевидно: сейчас коалиция должна принимать болезненные и громкие решения.
Самост возразил, что разговоры и договоренности избранных в правительство политиков противоречивы: «Они вообще не понимают, о чем договорились в соглашении. Достаточно ли этого понимания, чтобы пойти и протолкнуть некоторые решения? Я думаю, что даже в Рийгикогу с 60 голосами это очень сомнительно», - сказал Самост.
В качестве примера он привел минимальную заработную плату, которая, по его мнению, является явным противоречием: «На следующий день после подписания коалиционного соглашения самый мелкий партнер по коалиции говорит, что если наше расплывчато написанное обещание не будет выполнено немедленно, то обещание большого партнера по коалиции тоже не будет выполнено. Над этим работают уже неделю, и так и топчутся на том же месте», - рассказал Самост.
Ааспыллу уточнил, что эта задержка появилась, когда более крупные партнеры по коалиции публично выразили свое сомнение в том, что соглашение о минимальной заработной плате в такой форме вообще может оказаться возможным.
«Там не написано, что это будет. Там написано, что переговоры идут: профсоюзы и работодатели общаются друг с другом», - продолжил Самост. Ааспыллу предположил, что партнеры по коалиции, вероятно, неправильно поняли друг друга.
Коалиционное соглашение также содержало ошибки: 2027 год был указан как год перехода на эстоноязычное образование, хотя на самом деле он должен произойти намного раньше. Ошибку признала и Кристина Каллас («Ээсти 200»), избранная на пост министра образования и науки. «У меня только один вопрос, будет ли тогда организовано новое подписание?» - спросил Самост.
Автомобильный налог только для сбора денег
Журналисты затронули и вопрос автомобильного налога: «Мы узнали в основном одну вещь - планируется собирать 120 миллионов евро автомобильного налога в год. Это единственное, в чем согласны партнеры».
Но на каком основании автомобили будут облагаться налогом? Основано ли это на мощности, возрасте или выбросах, по словам Самоста, вообще не имеет значения. «Если во время или после введения налога кто-то скажет вам, что его целью является улучшение среды обитания в Эстонии, климатические цели, зеленый поворот… Нет, это полная ложь», - сказал он и добавил, что цель этого налога просто собрать 120 миллионов евро.