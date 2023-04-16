Журналист: политики понятия не имеют, что написано в коалиционном соглашении

«Премьер-министр Кая Каллас заявила, что партия не хотела говорить о необходимости повышения налогов перед выборами, потому что это плохо сказалось бы на результатах партии на выборах», - сослался Ааспыллу на программу Esimene stuudio, где премьер-министр назвала уже новую версию ответа на вопрос, почему так поздно заговорили о повышении налогов.

В то же время Ааспыллу указал, что в целом очевидно: сейчас коалиция должна принимать болезненные и громкие решения.

Самост возразил, что разговоры и договоренности избранных в правительство политиков противоречивы: «Они вообще не понимают, о чем договорились в соглашении. Достаточно ли этого понимания, чтобы пойти и протолкнуть некоторые решения? Я думаю, что даже в Рийгикогу с 60 голосами это очень сомнительно», - сказал Самост.

В качестве примера он привел минимальную заработную плату, которая, по его мнению, является явным противоречием: «На следующий день после подписания коалиционного соглашения самый мелкий партнер по коалиции говорит, что если наше расплывчато написанное обещание не будет выполнено немедленно, то обещание большого партнера по коалиции тоже не будет выполнено. Над этим работают уже неделю, и так и топчутся на том же месте», - рассказал Самост.