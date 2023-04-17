На соревнованиях по плаванию, которые проводятся в Стокгольме эстонская пловчиха Энели Ефимова установила рекорд Эстонии в стометровке брассом, проплыв дистанцию за 1.06,36. Помимо рекорда, Ефимова также обеспечила себе и место на Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.
Установившая рекорд Эстонии Энели Ефимова первая из эстонок обеспечила себе место на Олимпийских играх
Ефимова, которая еще на прошлой неделе в Хельсинки хотела выполнить норматив А (1.06,79) для парижской Олимпиады, справилась с этой задачей в Швеции. В последний день 16-летняя Ефимова выиграла 100-метровку брассом со временем 1.06.36, улучшив также и рекорд Эстонии, державшийся почти два года.
Прошлый рекорд (1.06,47) также принадлежал Ефимовой и был установлен в мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште.
Выполнение нормативов для парижской Олимпиады было важнейшей целью Энели Ефимовой вэтой весной. Это подтвердил и ее тренер Хенри Хейн.