Установившая рекорд Эстонии Энели Ефимова первая из эстонок обеспечила себе место на Олимпийских играх

Ефимова, которая еще на прошлой неделе в Хельсинки хотела выполнить норматив А (1.06,79) для парижской Олимпиады, справилась с этой задачей в Швеции. В последний день 16-летняя Ефимова выиграла 100-метровку брассом со временем 1.06.36, улучшив также и рекорд Эстонии, державшийся почти два года.