Стали известны травмы, которые получил в тяжелой аварии известный итальянский футболист

33-летний футболист находился в машине со своими двумя дочерьми, когда их сбил трамвай. На фотографии видно, что столкновение было сильным. Все пассажиры Land Rover Defender были на всякий случай доставлены в больницу для обследования. Сейчас стало ясно, что несмотря на то, что по предварительным данным, они избежали серьезных травм, Иммобиле придется остатсья в больнице.

В ходе обследования выяснилось, что звезда клуба «Лацио» в аварии повредил позвоночник, а также сломал одно ребро. В данный момент неизвестно, сколько продлится лечение и как долго он не выйдет на поле.