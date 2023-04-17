За неделю электричество на бирже подешевело более чем на 50%

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около четырех центов за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф снизился на 53,5%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в четверг, когда среднесуточная цена составила 2,27 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в воскресенье – 7,23 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
Ключевые слова