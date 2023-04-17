Нарвский художник и активист Владимир Каштан заявил, что это именно он написал на месте, где раньше стоял нарвский памятник-танк, цитату из пропагандиста Владлена Татарского, погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге.
«Я – бездарность»: предполагаемый автор скандального граффити в Нарве сделал чистосердечное признание
Напомним, что на ограждении было написано: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».
В чистосердечном признании, которое Владимир Каштан отправил в редакцию Rus.Postimees и в полицию, говорится следующее:
«Я, Владимир Владимирович, экс-резидент Российской Федерации, приношу всем свои глубочайшие извинения и изъявляю готовность предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия.
Я – автор ничем не спровоцированной агрессии против мирных жителей Эстонии.
Я – разжигатель межнациональной вражды – способствовал повсеместному росту русофобии.
Я – бездарность – упустил все данные мне возможности для созидательного развития и намеренно стравил людей на потеху своему самолюбию.
Я – позор русского народа.
Я без спросу развязал конфликт от его имени, сея страх, ненависть и жестокость.
Я впутал в это ни в чем неповинных людей, подделав их голоса.
Я коррумпировал их нравственные идеалы и паразитировал на человеческих пороках, имитируя массовую поддержку.
Я подменил память об ужасной трагедии призывом ее повторить.
По моей вине русские люди столкнулись с осуждением, дискриминацией и угрозой депортации.
Многие вынуждены оправдываться за мои грехи.
Я прошу уважаемый суд не судить жертв моего преступления.
Не придя за три дня ни к чему хорошему, я принял единственно верное решение на пути к защите прав русскоязычных жителей Эстонии –
Таллиннский активист и блогер Даниил Куракин пишет у себя в социальных сетях, что Владимир Каштан, с которым он знаком, преследовал цель высказаться против войны, однако общество восприняло все с точностью наоборот.
«Этой надписью, по его словам, он хотел потроллить танкофилов, которые все еще носят свечки к месту, где стоял нарвский Т-34. Мотив, который он описал, по-своему гениальный. Указать танковым сектантам кому на самом деле они молятся и вокруг чего разводят культ, чтобы окончательно у всех нормальных людей вызвать отвращение и к ним и к этому цветочному мемориалу на месте, где стоял этот танк. Но вышло немного не так как Вован планировал, мягко говоря», - написал блогер.
«Я приветствую любой троллинг ваты, но этот вышел настолько тонким, что его реально никто не понял. Лучше было бы тогда уж устроить там инсталляцию наподобие черепа Путина, который сейчас висит в Риге напротив посольства РФ», - добавил Куракин.
Скандальное граффити было обнаружено в Нарве в минувшую пятницу. В тот же день надпись была удалена.
«Сообщениям против независимости Эстонии не место в свободной стране. Как и поддержка или оправдание войны словами или символами, это запрещено, и полиция будет реагировать на это. Мы начали производство и в настоящее время работаем над установлением личности нарушителя. Для этого мы просматриваем записи ближайших камер наблюдения и собираем всю возможную информацию», – сказал в пятницу руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что реакция горожан в соцсетях на скандальное граффити была однозначной: «Нет провокациям, быстро все уберем. Конечно, есть отдельные люди, которые в восторге. Но общий настрой горожан таков, что мы быстро уберем провокацию и будем жить спокойно».