«Я – бездарность»: предполагаемый автор скандального граффити в Нарве сделал чистосердечное признание

Напомним, что на ограждении было написано: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

В чистосердечном признании, которое Владимир Каштан отправил в редакцию Rus.Postimees и в полицию, говорится следующее:

«Я, Владимир Владимирович, экс-резидент Российской Федерации, приношу всем свои глубочайшие извинения и изъявляю готовность предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия.

Я – автор ничем не спровоцированной агрессии против мирных жителей Эстонии.

Я – разжигатель межнациональной вражды – способствовал повсеместному росту русофобии.

Я – бездарность – упустил все данные мне возможности для созидательного развития и намеренно стравил людей на потеху своему самолюбию.

Я – позор русского народа.

Я без спросу развязал конфликт от его имени, сея страх, ненависть и жестокость.

Я впутал в это ни в чем неповинных людей, подделав их голоса.

Я коррумпировал их нравственные идеалы и паразитировал на человеческих пороках, имитируя массовую поддержку.

Я подменил память об ужасной трагедии призывом ее повторить.

По моей вине русские люди столкнулись с осуждением, дискриминацией и угрозой депортации.

Многие вынуждены оправдываться за мои грехи.

Я прошу уважаемый суд не судить жертв моего преступления.

Не придя за три дня ни к чему хорошему, я принял единственно верное решение на пути к защите прав русскоязычных жителей Эстонии –