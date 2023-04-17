ИНТЕРВЬЮ ⟩ Рейнсалу: мы до сих пор не снабдили Украину достаточным количеством оружия

- Вы совершили девять визитов в Украину с начала войны. Как изменилось настроение тамошних людей и руководства страны более чем за год?

- Когда я прибыл в Украину 7 марта - во время моей первой поездки - чувства людей были очень драматичными. Я зашел в кабинет мэра Львова [Андрея Садового], люди метались, царила организационная неразбериха. В кабинете мэра играл Моцарт. Я спросил: «Почему вы слушаете такую музыку?». Он ответил, что это единственный способ успокоиться, когда вокруг хаос. Месяц назад я напомнил ему об этом, и он сказал, что ничего такого не помнит.