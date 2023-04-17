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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Рейнсалу: мы до сих пор не снабдили Украину достаточным количеством оружия

Прийт Пуллеритс
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По мнению Урмаса Рейнсалу, президент России Владимир Путин ожидает, что Запад устанет от войны.
По мнению Урмаса Рейнсалу, президент России Владимир Путин ожидает, что Запад устанет от войны. Фото: Ints Kalnins / Reuters / Scanpix

Уходящий в отставку министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), с начала российской агрессии посещавший Украину чаще других политиков, предупреждает, что если война закончится неоднозначным, амбивалентным исходом, не говоря уже о таком, который можно было бы трактовать как частичную победу президента России Владимира Путина, это в прямом смысле будет означать поражение Запада.

Прийт Пуллеритс поговорил с Урмасом Рейнсалу, который в марте этого года удостоился степени почетного доктора государственного университета «Житомирская политехника» в Украине.

- Вы совершили девять визитов в Украину с начала войны. Как изменилось настроение тамошних людей и руководства страны более чем за год?

- Когда я прибыл в Украину 7 марта - во время моей первой поездки - чувства людей были очень драматичными. Я зашел в кабинет мэра Львова [Андрея Садового], люди метались, царила организационная неразбериха. В кабинете мэра играл Моцарт. Я спросил: «Почему вы слушаете такую музыку?». Он ответил, что это единственный способ успокоиться, когда вокруг хаос. Месяц назад я напомнил ему об этом, и он сказал, что ничего такого не помнит.

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