Уходящий в отставку министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), с начала российской агрессии посещавший Украину чаще других политиков, предупреждает, что если война закончится неоднозначным, амбивалентным исходом, не говоря уже о таком, который можно было бы трактовать как частичную победу президента России Владимира Путина, это в прямом смысле будет означать поражение Запада.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Рейнсалу: мы до сих пор не снабдили Украину достаточным количеством оружия
Прийт Пуллеритс поговорил с Урмасом Рейнсалу, который в марте этого года удостоился степени почетного доктора государственного университета «Житомирская политехника» в Украине.
- Вы совершили девять визитов в Украину с начала войны. Как изменилось настроение тамошних людей и руководства страны более чем за год?