Одна на миллион: девочка, страдающая редким генетическим заболеванием, нуждается в вашей помощи

Несмотря на то, что заболевание Кассандры настолько редкое и что она единственный ребенок в Эстонии, страдающий буллезным эпидермолизом, к сожалению, за десять лет не было найдено способа помочь ребенку в получении средств по уходу через медицинскую страховку – семья вынуждена покупать большую часть необходимых средств по уходу в аптеке за полную стоимость.

Врачи Кассандры обратились в Больничную кассу с предложением по примеру других стран компенсировать необходимые средства, и мы искренне надеемся, что десятилетняя борьба семьи за приобретение необходимых средств, наконец-то, будет окончена. А пока семья должна как-то справляться сама.

По словам лечащего врача, семья Кассандры сделала все, чтобы сохранить здоровье ребенка и обеспечить его развитие, но по мере роста девочки увеличивается и количество денег, которые тратятся на средства по уходу за кожей. В настоящее время семья тратит 850 евро в месяц на средства по уходу за кожей для Кассадры, из которых 200 евро ежемесячно выплачивает местное самоуправление, то есть волость Рапла. К этому добавляется стоимость лечебного питания – 2160 евро в год. В итоге получается около 12 360 евро в год. Если вычесть поддержку местного самоуправления, Кассандре нужно 9 960 евро в год.

Вы можете помощь Кассандре, сделав пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. В пояснении следует указать Cassandra.

Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607

Пожертвование можно сделать и по телефону. Выбранная вами сумма добавляется к вашему счету за этот месяц.