Без паники: истребители союзников проводят тренировки на малых высотах

Занятия будут проходить с 17 по 21 марта над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-17:30. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.