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Без паники: истребители союзников проводят тренировки на малых высотах

rus.postimees.ee
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Истребитель F-35 на авиабазе в Эмари.
Истребитель F-35 на авиабазе в Эмари. Фото: Valner Väino/Kaitsevägi

На этой неделе размещенные на авиабазе Эмари истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии и Великобритании проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдут на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Занятия будут проходить с 17 по 21 марта над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-17:30. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.

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