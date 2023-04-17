Портал поиска работы: предлагаемая работодателями зарплата выросла

Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus.ee, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в первом квартале 2023 года составлял 1483–1989 евро, что на 11 % больше, чем в тот же период 2022 года.

Больше всего за год выросли предложения по заработной плате для специалистов высшего уровня (+16 %), а также офисных работников и специалистов среднего уровня (+11 %). Меньше всего выросли предложения по заработной плате для квалифицированных и профессиональных рабочих: предлагаемая им заработная плата увеличилась на 7 %.

Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, в первом квартале 2023 года достигла 2671 евро, для специалистов среднего уровня и офисных работников – 2503 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих – 1896 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли достигали 1439 евро.

Снижение предлагаемой заработной платы в первом квартале отмечалось в секторах строительства (-10%) и туризма (-7%).

В первом квартале этого года предложения по заработной плате для менеджеров по продажам (до 10 000 евро) и ИТ-специалистов высшего уровня (более 7000 евро) превысили заработную плату членов Рийгикогу.

По сравнению с началом прошлого года активность подачи заявлений на вакантные должности увеличилась в два раза. На самое популярное предложение о работе в первом квартале этого года подали заявление более 1800 человек.