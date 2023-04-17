Санкции не помеха: «Газпром» может получить от Eesti Gaas деньги за продажу латвийской компании

В совете Latvijas gāze 11 членов. 6 человек - лояльны «Газпрому» и Itera. Это позволяет представителям интересов России контролировать правление и его избрание. До сих пор эти же люди от имени акционеров контролировали и Gaso.

С момента, когда стратегическая продажа Gaso состоялась, у Latvijas gāze больше нет обязательств в связи с ограничениями закона о национальной безопасности об участии российских и белорусских граждан. Люди «Газпрома» снова могут участвовать в собраниях акционеров и принимать решения о торговле газом в Латвии.

Как в пятницу сообщило Latvijas gāze, оно получит 120 миллионов евро и проценты за время до завершения сделки. Планируется, что продажа завершится до конца этого года. Ответственное Министерство экономики считает, что «Газпром» за эту сделку денег получать не должен.

Как передаче подтвердили несколько экспертов в области финансов и санкций, «Газпром» включен в два списка департамента Государственной кассы США. Один ограничивает сотрудничество в проектах по добыче нефти в Арктическом регионе. Второй запрещает «Газпрому» выдавать кредиты и участвовать в сделках, в которых принимает участие Центробанк РФ, фонд благосостояния Российской Федерации и Министерство финансов. Что касается санкций ЕС, то в данный момент прямые ограничительные мероприятия в отношении «Газпрома» не установлены.