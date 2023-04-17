Санкции не помеха: «Газпром» может получить от Eesti Gaas деньги за продажу латвийской компании

Поздно вечером в пятницу предприятие Latvijas gāze сообщило, что найден покупатель на все 100% акций оператора природного газа Gaso. Его владельцем станет эстонская компания Eesti Gaas. Как выяснила передача Nekā personīga телеканала TV3, российский «Газпром» как акционер Latvijas gāze, скорее всего, тоже сможет получить деньги, вырученные в результате этой сделки: это контролируемой Кремлем компании санкции не запрещают. Так же, как и ежегодно получать дивиденды от совместного участия в Latvijas gāze, передает Rus.Tvnet.
Политики уже дискутировали о том, что Латвия была слишком уступчива к бизнес-интересам «Газпрома» в Латвии. Принимая во внимание тесную связь «Газпрома» с режимом Кремля, можно сделать допущение, что и эти деньги позволят России укрепить производство оружия для продолжения войны в Украине.
Gaco - важное для национальной безопасности Латвии предприятие, оно единственное обеспечивает разделение природного газа в стране. Компания была создана в 2017 году, когда разделили Latvijas gāze, чтобы предотвратить многолетнюю монополию на рынке. Появились Conexus, который управляет латвийской системой магистральных газопроводов и Инчукалнским подземным газохранилищем, и Gaso.
Ранее Gaso на сто процентов принадлежало Latvijas gāze, в котором, в свою очередь, среди крупнейших акционеров с 34 процентов акций значится российский «Газпром». 16 процентов принадлежат Itera Latvija.
Владельцы Itera Latvija - две иностранные компании - Inter Energia Holding принадлежит Юрису Савицкису, в свою очередь, Itera Latvija с 66 процентами контролирует Davonte Holding Limited. Он через посредника принадлежит еще одному российскому гиганту природных ресурсов «Роснефть», исполнительный директор которого Игорь Сечин находится под санкциями, так как является тесным соратником Путина.
Летом прошлого года Сейм внес поправки в закон о национальной безопасности, которыми запретил российским и белорусским компаниям приобретать важные для национальной безопасности Латвии предприятия. Кроме того, граждане России потеряли право голоса в предприятиях, при посредничестве которых у них есть влияние на важные для национальной безопасности компании, например, Gaso. Это означает, что с июня прошлого года люди «Газпрома» и Itera влиять на деятельность Latvijas gāze или Gaso не могли. Отдельные политики тогда раскритиковали Латвию за слишком мягкий подход.
В совете Latvijas gāze 11 членов. 6 человек - лояльны «Газпрому» и Itera. Это позволяет представителям интересов России контролировать правление и его избрание. До сих пор эти же люди от имени акционеров контролировали и Gaso.
С момента, когда стратегическая продажа Gaso состоялась, у Latvijas gāze больше нет обязательств в связи с ограничениями закона о национальной безопасности об участии российских и белорусских граждан. Люди «Газпрома» снова могут участвовать в собраниях акционеров и принимать решения о торговле газом в Латвии.
Как в пятницу сообщило Latvijas gāze, оно получит 120 миллионов евро и проценты за время до завершения сделки. Планируется, что продажа завершится до конца этого года. Ответственное Министерство экономики считает, что «Газпром» за эту сделку денег получать не должен.
Как передаче подтвердили несколько экспертов в области финансов и санкций, «Газпром» включен в два списка департамента Государственной кассы США. Один ограничивает сотрудничество в проектах по добыче нефти в Арктическом регионе. Второй запрещает «Газпрому» выдавать кредиты и участвовать в сделках, в которых принимает участие Центробанк РФ, фонд благосостояния Российской Федерации и Министерство финансов. Что касается санкций ЕС, то в данный момент прямые ограничительные мероприятия в отношении «Газпрома» не установлены.
Как в разговоре с Nekā personīga указал председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис, на данный момент нет никаких ограничений, которые не позволили бы акционеру «Газпром» получить деньги от продажи Gaso. По поводу Itera Latvija ясности еще нет.
«Все санкции, которые сейчас в силе, позволяют выплачивать деньги и акционеру под названием »Газпром«. В данный момент »Газпром« не находится под санкциями и у него нет ограничений в этой сфере. В нашем распоряжении нет такой информации. Это означает, что если акционеры примут решение, что эту прибыль после продажи Gaso надо выплатить акционерам (не будем использовать слово »прибыль« - при продаже предприятия не образуется прибыль, просто актив меняется на деньги), стало быть, выплатить деньги, то в данный момент санкционный режим не запрещает »Газпрому« их получить. И дивиденды тоже», - указал Калвитис.
Он отметил, что «Газпром» получил дивиденды за прошлый год, получит и за этот.
По словам Калвитиса, в данный момент акционеры еще не приняли решение по поводу дивидендов за 2022 год. Решения последуют, скорее всего, в мае или июне.
Интервью с Айгаром Калвитисом передача провела днем в четверг, и во время него он продолжал утверждать, что сделка по продаже Gaso по-прежнему находится в процессе и о потенциальном покупателе говорить нельзя. Несмотря на это, уже на следующий день Latvijas gāze само распространило заявление, что покупатель - эстонская Eesti Gaas.