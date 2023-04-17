Войска США перебросят боевую технику через Эстонию

Боевая группа 1-8 кавалерийского батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем переправит ее на пароме через порт Таллинна в Хельсинки. В состав техники входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с элементами поддержки.

«Быстрое передвижение общевойскового батальона, в том числе танков "Абрамс" и боевых машин "Брэдли", демонстрирует приверженность правительства США нашим союзникам по НАТО и возможности вооруженных сил США как надежной боевой силы», – сказал подполковник Джей Айрленд, командир 1-8 кавалерийского батальона, базирующегося в Техасе и в настоящее время дислоцированного в Пабраде, в Литве.

«Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу готовность, силу и огневую мощь в странах Балтии и в Финляндии», – добавил он.