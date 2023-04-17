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Войска США перебросят боевую технику через Эстонию

Rus.Postimees
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Боевая техника. Снимок иллюстративный.
Боевая техника. Снимок иллюстративный. Фото: BO AMSTRUP

На этой неделе армия Соединенных Штатов перебрасывает технику через Эстонию в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые проводятся с новым государством-членом НАТО, Финляндией.

Боевая группа 1-8 кавалерийского батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем переправит ее на пароме через порт Таллинна в Хельсинки. В состав техники входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с элементами поддержки.

«Быстрое передвижение общевойскового батальона, в том числе танков "Абрамс" и боевых машин "Брэдли", демонстрирует приверженность правительства США нашим союзникам по НАТО и возможности вооруженных сил США как надежной боевой силы», – сказал подполковник Джей Айрленд, командир 1-8 кавалерийского батальона, базирующегося в Техасе и в настоящее время дислоцированного в Пабраде, в Литве.

«Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу готовность, силу и огневую мощь в странах Балтии и в Финляндии», – добавил он.

Учения Arrow 23 и другие подобные учения демонстрируют приверженность США укреплению коллективной обороны и сдерживанию в регионе. В Эстонии США регулярно участвуют в таких учениях, как Spring Storm, BALTOPS и Locked Shields. С декабря 2022 года США перебросили в Эстонию реактивные системы залпового огня HIMARS и пехотную роту. Эти силы являются частью последовательного развертывания сил и средств США в Эстонии в рамках нашего обязательства по укреплению коллективной обороны и сдерживанию на восточном фланге НАТО.

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