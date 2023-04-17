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Банк Эстонии: долги домохозяйств и местных компаний увеличиваются

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Свинья-копилка. Иллюстративное фото.
Свинья-копилка. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года объем корпоративного долга вырос на 10,8% в годовом исчислении и достиг 26,1 млрд евро, пишет dv.ee.

По сравнению с предыдущим кварталом совокупная задолженность эстонских предприятий увеличилась на 2,1%.

Общая задолженность домохозяйств также выросла на 10,8% в годовом исчислении.

Рост долга государственного сектора был еще выше – на 14,8% в годовом исчислении, при этом по сравнению с предыдущим кварталом задолженность госсектора увеличилась на 22,1%.

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