Банк Эстонии: долги домохозяйств и местных компаний увеличиваются

По сравнению с предыдущим кварталом совокупная задолженность эстонских предприятий увеличилась на 2,1%.

Общая задолженность домохозяйств также выросла на 10,8% в годовом исчислении.

Рост долга государственного сектора был еще выше – на 14,8% в годовом исчислении, при этом по сравнению с предыдущим кварталом задолженность госсектора увеличилась на 22,1%.