Банк Эстонии: долги домохозяйств и местных компаний увеличиваются

По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года объем корпоративного долга вырос на 10,8% в годовом исчислении и достиг 26,1 млрд евро, пишет dv.ee.
По сравнению с предыдущим кварталом совокупная задолженность эстонских предприятий увеличилась на 2,1%.
Общая задолженность домохозяйств также выросла на 10,8% в годовом исчислении.
Рост долга государственного сектора был еще выше – на 14,8% в годовом исчислении, при этом по сравнению с предыдущим кварталом задолженность госсектора увеличилась на 22,1%.
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