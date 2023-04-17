Полиция полагает, что пропавший норвежский биатлонист все еще жив

В конце марта норвежская полиция сообщила, что пропал 22-летний биатлонист Эйвинд Спораланд – ведутся поисковые работы с привлечением добровольцев. Три недели спустя спортсмен так и не был найден, однако следователи убеждены, что Спораланд жив, но не хочет быть обнаруженным.
Спораланд пропал 19 марта и поначалу единственной зацепкой оставался его автомобиль, брошенный на парковке Лиллехаммера. На прошлой неделе полицейские обнаружили его телефон. Они не говорят точное место находки, но подтвердили, что устройство было отключено.
Следователи убеждены, что Спораланд по-прежнему жив, но скрывается в лесу. По данным местных СМИ, полиция расследует в Геусдале случай взлома дачи. Из дома украли лишь необходимое для жизни, ничего ценного взято не было. Но полиция не подтвердила, что кража со сзломом, зафиксированная в Геусдале, который находится в 50 км от Лиллехаммера, связана с исчезновением Спораланда.
Спораланд в 2021 году на юниорском чемпионате Норвегии завоевал серебряную медаль – в данный момент это наивысшее достижение биатлониста.