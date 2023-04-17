Полиция полагает, что пропавший норвежский биатлонист все еще жив

Спораланд пропал 19 марта и поначалу единственной зацепкой оставался его автомобиль, брошенный на парковке Лиллехаммера. На прошлой неделе полицейские обнаружили его телефон. Они не говорят точное место находки, но подтвердили, что устройство было отключено.

Следователи убеждены, что Спораланд по-прежнему жив, но скрывается в лесу. По данным местных СМИ, полиция расследует в Геусдале случай взлома дачи. Из дома украли лишь необходимое для жизни, ничего ценного взято не было. Но полиция не подтвердила, что кража со сзломом, зафиксированная в Геусдале, который находится в 50 км от Лиллехаммера, связана с исчезновением Спораланда.