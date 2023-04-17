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Суд постановил снести памятник эстонскому государственному деятелю

, Pärnu Postimees
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Памятник Михкелю Матиесену
Памятник Михкелю Матиесену Фото: Urmas Luik

В начале апреля Таллиннский государственный суд принял решение не рассматривать заявление Эдгара Салина, которым он оспаривал предыдущие решения судов разных инстанций о демонтаже расположенного в Синди памятника с двумя флагштоками.

Волость Тори подала иск против Эдгара Салина в сентябре 2018 года после того, как он установил на частной земле рядом с жилым домом на улице Пярну маантеэ, 25 памятник из гранита с флагштоком в честь государственного деятеля Михкеля Матиесена, который провел там детство.

Хотя Салин имел согласие большинства владельцев квартир на установку монумента, для разрешения на установку ему не хватило разрешения владельцев квартир №5 и №13, так как последние принадлежат волости Тори. По словам Салина, он запросил разрешение у жителей этих квартир, не зная, что они являются арендаторами жилплощади волости.

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