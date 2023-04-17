Суд постановил снести памятник эстонскому государственному деятелю

Волость Тори подала иск против Эдгара Салина в сентябре 2018 года после того, как он установил на частной земле рядом с жилым домом на улице Пярну маантеэ, 25 памятник из гранита с флагштоком в честь государственного деятеля Михкеля Матиесена, который провел там детство.