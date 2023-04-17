Версия следствия: у пилота был инфаркт, штурман пытался остановить машину. Оба погибли в жутком ДТП

Кастрилло и его штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли, когда их раллийный Citröen DS3 вылетел с трассы на шестом спецучастке первого этапа чемпионата Астурии и врезался в дерево. Машина потеряла управление на прямом участке дороги, из-за чего прчины случившегося изучаются очень основательно.

По данным издания La Nueva España, первые гипотезы следователей сводятся к тому, что пилот во время гонки получил инфаркт. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что штурман пытался избежать столкновения, рванув ручной тормоз, но машина летела на такой большой скорости, что столкновение было неизбежным. Экипаж раллийного авто погиб на месте.