ГАЛЕРЕЯ ⟩ В учениях Кайтселийта приняли участие более 1400 ополченцев

В ходе трехдневных маневров можно было увидеть в действии как большие, так и малые дроны, минометы, новое противотанковое орудие Кайтселийта Carl-Gustav М4, бойцов оперативных подразделений на квадроциклах и мотоциклах.

Кайтселийт выразил благодарность местным жителям за эффективное сотрудничество и проявленное понимание, которые показали, что люди готовы защищать Эстонию в любое время и поддерживать ополченцев.