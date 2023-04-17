ГАЛЕРЕЯ ⟩ В учениях Кайтселийта приняли участие более 1400 ополченцев

В состоявшихся на прошлой неделе учениях Пыхьяского округа территориальной обороны Hunt (Волк) приняли участие более 1400 человек, или почти 90 процентов получивших повестки членов Кайтселийта.
В ходе трехдневных маневров можно было увидеть в действии как большие, так и малые дроны, минометы, новое противотанковое орудие Кайтселийта Carl-Gustav М4, бойцов оперативных подразделений на квадроциклах и мотоциклах.
Кайтселийт выразил благодарность местным жителям за эффективное сотрудничество и проявленное понимание, которые показали, что люди готовы защищать Эстонию в любое время и поддерживать ополченцев.
Учения Hunt с 14 по 16 апреля прошли на территории Ляэне-Харьюмаа, Харку, Кейла, Сауэ и в волости Ляэне-Харью. Основной учебной единицей учений стал 411-й батальон территориальной обороны. В маневрах участвовали боевые и роты теробороны Кайтселийта из Таллинна и Харьюского уезда, а также союзники из Латвии и Литвы.
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