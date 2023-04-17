Эксперт: на авторынке Эстонии царит непредсказуемая обстановка

Эстонский и глобальный автомобильные рынки по-прежнему переживают нестабильные времена, чему еще больше способствует недавно объявленные новой правительственной коалицией планы о налоге на автомобили.
Об этом сообщил исполнительный директор официального представительства Toyota в Эстонии Amserv Рене Варек. Он отметил, что на авторынке царит относительно непредсказуемая ситуация. В Эстонии показатели автомобильного рынка, кажется, демонстрируют небольшой рост, но это в основном связано с тем, что предоставляющие услуги каршеринга компании приобретают автомобили, которые затем покидают Эстонию. Тем не менее, заметно, что продажи некоторых автомобильных марок увеличились, поскольку возникшие ранее разные проблемы с поставками были решены или уже решаются.
«Потребитель, безусловно, стал осторожнее, и в последние месяцы выросло количество людей, которые откладывают покупку автомобиля на будущее. За последние пару месяцев новых заказов особо не прибавилось. Клиенты, получившие автомобили сегодня, заказали их около 6 месяцев назад», - рассказал он.
По его оценке, ситуация на сегодня вообще непростая, потому что новое правительство объявило, что с 01.07.2024 будет применяться налог на автомобили, но что это будет за система налогообложения и какие автомобили будут облагаться налогом, пока неизвестно.
«Но в целом нынешнему покупателю автомобиля приходится учитывать, что при покупке самых популярных моделей машину приходится ждать 3-6 месяцев. Даже без роста налога цены на автомобили продолжают расти на 8-10% в год, - напомнил Варек. - Это связано с подорожанием сырья и запчастей, также лизинговые проценты, к сожалению, высоки и лишь немногие автопроизводители компенсируют их специальными кампаниями».
Варек отметил, что нынешним покупателям автомобилей следует считаться со сроком использования автомобиля в 3-4 года. Это связано с тем, что, по всей вероятности, 2028-2030 годы станут тем периодом, когда многие автопроизводители представят новое поколение электрических или других углеродно-нейтральных технологий, которые, безусловно, будут более современными и доступными.
По его оценке, более высокий, чем обычно, Euribor влияет на покупателей автомобилей отрицательно. Никто не хочет платить более высокие проценты, оформляя лизинг автомобиля. «Так что, более высокий Euribor определенно оказывает на рынок сдерживающий эффект», - предупредил он.
Рене Варек отметил, что, поскольку цены на новые автомобили продолжают расти, то растет и стоимость на автомобили вторичного рынка. В краткосрочной перспективе возможны различные колебания в период несколько месяцев, но долгосрочная тенденция однозначно говорит в пользу роста.
Автомобильная промышленность в целом, по его оценке, неизбежно должна начать весьма быструю реорганизацию в связи с принятым в Евросоюзе решением разрешить с 2035 года продажу автомобилей только с нейтральным выбросом CO2. Многие производители находятся под давлением таких изменений в Европе.
Новость о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания пока еще не оказала сколько-нибудь заметного влияния на покупательское поведение потребителей, считает Варек.
«Поскольку цены на электромобили всегда были выше средних цен на авторынке, а рост цен на электромобили в последние пару лет был более быстрым, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, то скорее сложная экономическая ситуация сдержала рост спроса, - сказал он. - Заинтересованных много, но реальный массовый заказ электрокаров ограничен наличием машин, достаточно кусачими ценами и сложившейся на данный момент экономической конъюнктурой».
Говоря об интересе эстоноземельцев к электромобилям за последние полгода, Варек отметил, что желающие есть, но исходя из вышесказанного, прирост заказов вырос не очень сильно. Он обратил внимание на то, что в Эстонии по-прежнему не хватает инфраструктуры для зарядки электромобилей и наличия электричества, необходимого для зарядки автомобилей.
«Подготовка к 2035 году означает не только появление на улицах электромобилей, но и производство достаточного количества электроэнергии и зеленой энергии, строительство необходимых распределительных сетей, подстанций и пунктов зарядки. Сегодня в Эстонии доступна сотая часть всего, что нам нужно в 2035 году», - пояснил Варек.
По его оценке, покупатели в Эстонии все больше ценят безопасность, низкие затраты на топливо и минимальное воздействие автомобилей на окружающую среду. Приобретающий автомобиль житель Эстонии постепенно превращается из покупателя, ориентированного на удобство, в покупателя, ориентированного на потребность, подчеркнул Варек.