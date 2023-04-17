Эксперт: на авторынке Эстонии царит непредсказуемая обстановка

По его оценке, более высокий, чем обычно, Euribor влияет на покупателей автомобилей отрицательно. Никто не хочет платить более высокие проценты, оформляя лизинг автомобиля. «Так что, более высокий Euribor определенно оказывает на рынок сдерживающий эффект», - предупредил он.

Рене Варек отметил, что, поскольку цены на новые автомобили продолжают расти, то растет и стоимость на автомобили вторичного рынка. В краткосрочной перспективе возможны различные колебания в период несколько месяцев, но долгосрочная тенденция однозначно говорит в пользу роста.

Автомобильная промышленность в целом, по его оценке, неизбежно должна начать весьма быструю реорганизацию в связи с принятым в Евросоюзе решением разрешить с 2035 года продажу автомобилей только с нейтральным выбросом CO2. Многие производители находятся под давлением таких изменений в Европе.

Новость о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания пока еще не оказала сколько-нибудь заметного влияния на покупательское поведение потребителей, считает Варек.

«Поскольку цены на электромобили всегда были выше средних цен на авторынке, а рост цен на электромобили в последние пару лет был более быстрым, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, то скорее сложная экономическая ситуация сдержала рост спроса, - сказал он. - Заинтересованных много, но реальный массовый заказ электрокаров ограничен наличием машин, достаточно кусачими ценами и сложившейся на данный момент экономической конъюнктурой».

Говоря об интересе эстоноземельцев к электромобилям за последние полгода, Варек отметил, что желающие есть, но исходя из вышесказанного, прирост заказов вырос не очень сильно. Он обратил внимание на то, что в Эстонии по-прежнему не хватает инфраструктуры для зарядки электромобилей и наличия электричества, необходимого для зарядки автомобилей.

«Подготовка к 2035 году означает не только появление на улицах электромобилей, но и производство достаточного количества электроэнергии и зеленой энергии, строительство необходимых распределительных сетей, подстанций и пунктов зарядки. Сегодня в Эстонии доступна сотая часть всего, что нам нужно в 2035 году», - пояснил Варек.