Она не только круглая: эстонское предприятие начало использовать инновационную коробку для пиццы

«Любителей пиццы в Эстонии очень много, и продажи Peetri Pizza продолжают расти с каждым годом: если в позапрошлом году мы продали рекордные два миллиона пицц, то в прошлом году уже 2,2 миллиона. Учитывая, что почти 70% нашей пиццы покупают на вынос, именно столько используется одноразовых коробок. Это означает, что на благо окружающей среды нам требуется многоразовая и инновационная замена одноразовой коробке для пиццы», - сказал руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс.

Peetri Pizza единственная в странах Балтии компания, предлагающая клиентам возможность заказать пиццу в многоразовой коробке. Это прочный и на 100% перерабатываемый высококачественный полипропиленовый материал, не содержащий меламина или поликарбоната. Специальные многоразовые коробки PIZZycle, произведенные в Германии, уже предлагаются десятком сетей пиццерий по всему миру, причем в этом году к экологичному решению присоединится и крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino’s.

Научные исследования показали, что если в стандартной коробке пицца остается свежей и теплой до 15 минут, то в инновационной многоразовой коробке это время увеличивается до 20 минут. Использовав коробку всего 11 раз, клиент уже минимизирует свой углеродный след. При этом каждую коробку для пиццы PIZZycle можно использовать сотни раз, она хорошо выдерживает мойку, а значит, потенциально заменяет как минимум 300–400 картонных коробок.

«Мы даже заказали дополнительные коробки, поскольку первая партия оказалась быстро распродана. Цена многоразовой коробки составляет 9,90 евро, но все пользователи новой коробки Peetri Pizza получают пиццу на 40 центов дешевле. Как правило, дешевле всего купить пиццу или другую еду либо на месте в Peetri Pizza, через наше приложение или на сайте. У нас появилась и новая платформа для заказов, пользователи которой также получают бонусы, а каждую 11 большую пиццу - в подарок», - отметил Плейатс.

Плейатс добавил, что Peetri Pizza планирует знакомить людей с новой многоразовой коробкой всеми возможными способами, чтобы экологичное решение дошло до каждого желающего: «Картонные коробки для пиццы перерабатывают только в том случае, если они чистые. Однако они редко остаются достаточно чистыми, чтобы их можно было выкинуть в контейнер для бумаги и картона. Многоразовая коробка позволяет полностью отказаться от миллионов одноразовых упаковок, что значительно сокращает экологический след».