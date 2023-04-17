Роману Костомарову предстоят очередные операции

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — приводит RBC слова источника. https://sportrbc.ru/news/643d09e89a79478f238ffead

Также «РБК Спорт» сообщили, что жизни спортсмена уже ничего не угрожает.

Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

Различные СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи фигуриста по этому поводу не было.