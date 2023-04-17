Роману Костомарову предстоят очередные операции

СМИ сообщают, что перед протезированием Роману Костомарову предстоит пройти еще ряд операций. Затем последует реабилитация, так что домой фигурист попадет очень нескоро.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — приводит RBC слова источника. https://sportrbc.ru/news/643d09e89a79478f238ffead
Также «РБК Спорт» сообщили, что жизни спортсмена уже ничего не угрожает.
Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.
Различные СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи фигуриста по этому поводу не было.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпиады в Турине, а также чемпионаты мира 2004 и 2005 годов и три европейских первенства.