Андрей Кузичкин ⟩ Жители Эстонии истерят из-за налогов, потому что плохо понимают угрозы

Налоговые планы правительства шокировали многих. Новое правительство Каи Каллас могло бы проводить больше разъяснительной работы, но за налоговой истерией скрывается нечто пугающее: многие жители Эстонии не видят больших угроз, нависающих над страной, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
За девять лет жизни в Эстонии столько слёз и рыданий мне видеть и слышать ещё не приходилось. Толпы политиков, журналистов, общественных деятелей и рядовых избирателей оплакивают участь Эстонии и активно формируют похоронную команду. Лидера Партии реформ Каю Каллас обвиняют во всех смертных грехах, союз трёх партий называют «коалицией лжецов», а Эстонии предрекают неисчислимые бедствия и скорую гибель. Что же происходит на самом деле и почему публика так бурно реагирует на план действий, предложенный реформистами, соцдемами и партией «Эсти-200» - об этом я и хочу порассуждать в своей статье.
Недостаток информации рождает страхи
Хочу сказать сразу: я целиком и полностью поддерживаю коалиционное соглашение, считаю его нужным, своевременным и безальтернативным вариантом смягчения последствий возможной рецессии. В своей мартовской статье «Пять испытаний для Каи Каллас.
Ждёт ли Эстонию либеральная диктатура?» я написал совершенно определённо, что повышение налогов для пополнения бюджета неизбежно; что правительству Каи Каллас придётся принимать ряд непопулярных экономических решений; что приватизация государственных предприятий позволит пополнить бюджет; что расходы на оборону должны составить не менее 3% ВВП; что усиление национальной безопасности Эстонии требует ограничить право голоса у граждан России и Беларуси. Все эти предложения в коалиционным соглашении есть, потому для меня они не стали сюрпризом. Конечно, я не мог предсказать, что именно подоходный налог может вырасти на 2%, но хорошо, что он не вырастет в два раза и не станет таким, как в Дании, например.
Однако острая реакция общественности на эти новации в очередной раз продемонстрировала неумение либералов выстраивать эффективные коммуникации с избирателями. Просто такова природа либералов: они думают о людях лучше, чем они есть на самом деле, принимая обывателей, из которых общество состоит на 80%, за своих компетентных единомышленников.
Между тем миссия просвещения должна быть приоритетом всех реформаторов. Смысл и пользу реформ нужно объяснять и растолковывать на каждом шагу. В противном случае реформы обречены на провал. Я знаю, о чём говорю, потому что в России либеральные реформы Егора Гайдара провалились именно из-за отсутствия массовой общественной поддержки. И режим Путина – одно из прискорбных следствий этого провала.
При этом схема объяснений может быть очень простой. Представьте, что вы владеете пекарней, доход ваш 60 тысяч евро в год. Понятно, что и тратить вы должны не больше. Но вдруг у вас прохудилась крыша в пекарне. Вам нужно увеличить расходы на 10 тысяч. Где вы их возьмёте? Есть несколько возможностей: сократить свои расходы, обратиться в банк за кредитом или повысить цену на пирожки. Но сегодня кредиты в банках безумно дорогие.
Рано или поздно вам придётся вернуть банку сумму в два-три раза больше, а в случае вашей смерти это будет долг ваших наследников. Значит, нужно сократить расходы, например, отказаться от покупки дорогого автомобиля и уменьшить на пару евро карманные деньги детям. И, конечно, можно повысить цену на пирожки. Но если они станут слишком дорогими, то вы потеряете клиентов.
Ровно это происходит и в Эстонии: расходы растут, кредиты недоступны, приходится сокращать расходы и повышать налоги. Конечно, можно долго спорить, какие именно налоги нужно повышать и какие расходы сокращать. Но это и есть предмет коалиционного договора.
Могла ли Кая Каллас в ходе избирательной кампании обещать повышение налогов? Разумеется, нет. Потому что это не было задачей реформистов. Но в программе Партии реформ было совершенно чётко сказано, что госрасходы будут урезаны. И после выборов стало понятно, что или нужно у детей вообще отобрать карманные деньги, или немного повысить цену на пирожки, а карманные расходы только сократить. Выбрали комбинированный вариант. Причём многие эксперты уже привели расчёты, что повышение подоходного налога на 2% при увеличении налогового вычета до 700 евро для всех вообще не повлияет на размер нетто-зарплаты до 8000 тысяч евро в месяц.
Но это не остановило истерику, в которую впала значительная часть эстонского общества. Больше всего меня изумило, что даже сторонники формирующих правительство партий тоже гневаются и кричат в медиа и в социальных сетях: «Позор!». Почему так? Да потому что в Эстонии индивидуализм победил солидарность, а чувство опасности притупилось.
Эгоизм против консолидации
Я склонен объяснять массовую истерику получателей пособий, владельцев автомобилей и налогоплательщиков тем, что жители Эстонии плохо представляют, какие угрозы стоят перед страной, а значит, перед всеми нами. Острота восприятия военного конфликта в Украине со временем снизилась. Но война никуда не делась.
И если в 2023 году Украина не сумеет одержать победу над Россией, мир неизбежно сорвётся в глобальную рецессию. Финансовая система США уже испытывает сильнейший стресс. Цены на энергоносители остаются предельно высокими и крайне волатильными. Цены на продовольствие не растут, но и не снижаются.
В мире началась гонка вооружений, в национальных экономиках из гражданского сектора в военный перетекают гигантские людские, финансовые и материальные ресурсы. Растёт и риск глобального военного конфликта, который может начаться как цепная реакция после попытки Китая вторгнуться на Тайвань. Северная Корея уже провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, Иран и Израиль всё ближе к прямому военному столкновению, Армения и Азербайджан не прекращают боевых действий.
Поэтому сегодня многодетный отец ругается, что ему детское пособие уменьшили на 100 евро, а случись завтра война, ему вообще нечем будет кормить детей. Евро превратятся в фантики, а твёрдой валютой станет кусок хлеба. Автомобилисты будут сутками стоять в очереди на автозаправках (видел я такое в Тбилиси в 1990-м), а потом дорогие и дешёвые машины просто превратятся в хлам на обочинах опустевших дорог. Скажете, что у Кузичкина что-то с головой случилось, и он пугает апокалипсисом? Так ведь и жители украинского Харькова 23 февраля 2022 года. ехали вечером на метро с работы домой и о войне как реальности даже не думали. А на следующее утро метро превратилось в бомбоубежище. В глобальном мире глобальные изменения происходят стремительно.
Конечно, повышение налогов в Эстонии от войны не спасет, но укрепление обороноспособности всех европейских государств может значительно снизить риски военного конфликта. А значит, нам не нужны истерики, а нужна коллективная ответственность и солидарность перед лицом явных угроз.
Личные проблемы не должны блокировать адекватное восприятие мира. Это невозможно объяснить тем, кто уверен, что правительство на Тоомпеа каждый день думает только о том, как ограбить население и сделать жизней людей ещё труднее. Но я прихожу в изумление, когда слышу громкие стоны и вопли от политиков, напрямую причастных к высокой инфляция в Эстонии. Сначала эти политики разрушили вторую пенсионную ступень и тем самым раскрутили маховик инфляции, заодно сделав будущих пенсионеров намного беднее.
Потом раздали деньги уездам на «бесплатный» общественный транспорт (взял слово «бесплатный» в кавычки, потому что цена вопроса на самом деле очень высокая). И теперь льют слёзы, когда правительство пытается с инфляцией бороться. Хотя правительство Каи Каллас сумело увеличить доходы бюджета с 13, 1 млрд евро в 2022 г. до 15,6 млрд евро в 2023 г. Но рост расходов на образование, оборону и социальный сектор увеличили дефицит бюджета.
При этом социальные расходы по году составят 7,9 млрд евро, или 47% расходной части бюджета. Это огромная нагрузка на экономику. Реформы в этом секторе остро необходимы. Понятно, что война – это самый худший сценарий кризиса. Но и без войны резкий экономический спад требует создать «подушку безопасности» в виде стабильной финансовой системы и сбалансированного бюджета. Как я себе представляю, новая коалиция именно этим и занята.
И хотя ещё не принято ни одного закона, не повышен ни одни налог, не сокращено ни одно пособие, крик стоит такой, как будто уже случилась катастрофа. Понятно, что на этих криках политическая оппозиция зарабатывает себе очки, консерваторы уже призывают к митингам протеста. А для людей – это своеобразная фрустрация страхов. Но я вот думаю, что нужно меньше кричать, а следует тихо-мирно продолжать работать и решать проблемы по мере их поступления. Человек должен сам отвечать за свою судьбу, но при этом не забывать о своей ответственности перед государством.
Например, я могу после всех реформ, задуманных правительством, оказаться в очень уязвимом положении. У меня нетто-зарплата меньше 1500 евро. Я живу в арендованной двухкомнатной квартире, за содержание которой отдаю половину зарплаты. И при моих доходах и текущих ценах на недвижимость в Таллинне у меня нет никаких перспектив стать владельцем собственного жилья. И что? Я должен выходить с протестами, требуя снизить цены на жильё и сделать доступной ипотеку? А смысл? Дать повод кремлёвской пропаганде кричать о социальной катастрофе в Эстонии? Не буду давать.
Перевод школ на эстонский язык обучения может меня оставить без работы. И что? Я должен протестовать против реформы образования? То есть национальные интересы принести в жертву своим собственным? Нет, не буду протестовать, а пойду искать работу садовником. Это не означает смирения перед неизбежностью. Это означает, что перед лицом кризиса нужно проявить здравый смысл и не задавать вопрос: «Что государство может сделать мне?», а спрашивать: «Что я могу сделать для государства?» Прорвёмся через кризисы и катастрофы, тогда и разберёмся, кто кому и сколько должен.
А в то, что прорвёмся, я верю.