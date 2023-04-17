Андрей Кузичкин ⟩ Жители Эстонии истерят из-за налогов, потому что плохо понимают угрозы

Однако острая реакция общественности на эти новации в очередной раз продемонстрировала неумение либералов выстраивать эффективные коммуникации с избирателями. Просто такова природа либералов: они думают о людях лучше, чем они есть на самом деле, принимая обывателей, из которых общество состоит на 80%, за своих компетентных единомышленников.

Между тем миссия просвещения должна быть приоритетом всех реформаторов. Смысл и пользу реформ нужно объяснять и растолковывать на каждом шагу. В противном случае реформы обречены на провал. Я знаю, о чём говорю, потому что в России либеральные реформы Егора Гайдара провалились именно из-за отсутствия массовой общественной поддержки. И режим Путина – одно из прискорбных следствий этого провала.

При этом схема объяснений может быть очень простой. Представьте, что вы владеете пекарней, доход ваш 60 тысяч евро в год. Понятно, что и тратить вы должны не больше. Но вдруг у вас прохудилась крыша в пекарне. Вам нужно увеличить расходы на 10 тысяч. Где вы их возьмёте? Есть несколько возможностей: сократить свои расходы, обратиться в банк за кредитом или повысить цену на пирожки. Но сегодня кредиты в банках безумно дорогие.