Райк о нарвском коалиционном соглашении: я боюсь цены, которую за это придется заплатить

Райк отметила, что три стороны новой коалиции в Нарве - «Ээсти 200», фракция Narva Tulevik и Центристская партия - уже составили десять страниц текста, однако точное содержание коалиционного соглашения станет ясным в ближайшее время. «Я, конечно, боюсь, той цены которую за это придется заплатить. Не хотелось бы обещать вещи, которые мы все равно не сделаем. Не потому что они не нужны, а потому, что у нас нет ресурсов для этого», - сказала мэр.

Райк обещала стоять за то, чтобы все, что будет записано в коалиционном соглашении, не стало для Нарвы чрезмерно дорогим. «Было бы замечательно поддержать квартирные и садоводческие товарищества, строить детские площадки, но сколько у нас денег на содержание всего этого? Нет смысла записывать то, чего мы на самом деле никогда не начнем делать. В то же время там должно содержаться то, что мы действительно сделаем».

Она признала, что в некотором смысле коалиционное соглашение в Нарве также будет следовать традициям. «Посмотрим, что в конечном итоге получится и насколько стабильной будет эта коалиция. Правду говоря, для этой коалиции довольно важно также, кто будет следующим председателем Центристской партии».