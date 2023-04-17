Райк о нарвском коалиционном соглашении: я боюсь, какова будет цена всего этого

Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Столфат (Центристская партия) и мэр Катри Райк (Социал-демократическая партия) подтвердили Postimees, что работа по подписанию коалиционного соглашения подходит к завершению, и оно будет подписано уже в этот четверг, до начала заседания горсобрания.
Райк отметила, что три стороны новой коалиции в Нарве - «Ээсти 200», фракция Narva Tulevik и Центристская партия - уже составили десять страниц текста, однако точное содержание коалиционного соглашения станет ясным в ближайшее время. «Я, конечно, боюсь, какова будет цена всего этого. Не хотелось бы обещать вещи, которые мы все равно не сделаем. Не потому что они ненужны, а потому что у нас нет ресурсов для этого», - сказала мэр.
Райк обещала стоять за то, чтобы все, что будет записано в коалиционное соглашение, не стало для Нарвы чрезмерно дорогим. «Было бы замечательно поддержать квартирные и садоводческие товарищества, строить детские площадки, но просто сколько у нас есть денег на содержание всего этого. Нет смысла записывать то, чего мы на самом деле никогда не начнем делать. В то же время там должно содержаться то, что мы действительно сделаем».
Она признала, что в некотором смысле коалиционное соглашение в Нарве также будет следовать традициям. «Посмотрим, что в конечном итоге получится и насколько стабильной будет эта коалиция. Правду говоря, для этой коалиции довольно важно также, кто будет следующим председателем Центристской партии».
Основной упор в будущем коалиционном соглашении будет сделан на образовании, спорте и городской среде, а также на создании рабочих мест. «Создание рабочих мест не является традиционной обязанностью местного самоуправления», - отметила Райк, добавив, что местное самоуправление будет рассматривать проекты по созданию магнитного и сланцевого заводов. «Я бы сказала, что это мой главный вызов - чтобы эти проекты были реализованы в срок и на самом деле произошли. Без рабочих мест все остальное становится относительно бесполезным. Учитывая возрастной состав населения города, для 30 процентов жителей является важнейшим проект Нарвской больницы. Это отмечено и в правительственном коалиционном соглашении и в нашем собственном соглашении. Но больше всего местных жителей затрагивает переход на эстоноязычное образование».
Хотя новое правительство включило в свое соглашение положение, что местные самоуправления имеют право устанавливать местные налоги, Райк не видит в этом особого спасения для города. «Мы должны учитывать, что средняя зарплата в Нарве на 500-600 евро ниже, чем в Таллинне, но давайте сейчас забудем про разговоры о средней зарплате. Мы также не можем сильно поднимать плату за дополнительное образование детей. Мы очень чувствительны к ценам», - отметила она.
По словам мэра, все местные самоуправления находятся в сложной ситуации, не только Нарва, и в качестве примера привела вступающую в силу с 1 июля реформу по уходу за пожилыми. «Легко возлагать обязанности на местные самоуправления, но у нас просто больше нет денег, - отметила Райк. - Также новые обязанности возникают по вопросу гражданской обороны».
Она отметила, что в конечном счете у города все идет не так уж и плохо, учитывая тот факт, что из Фонда справедливого перехода предусмотрено 500 миллионов евро вместе с сопутствующим и собственным финансированиями. «Скорее всего, есть большие проблемы с использованием этой суммы. Я постоянно слышу, что у правительства не хватает 500 миллионов евро, но на самом деле у нас также есть еще 500 миллионов из Фонда справедливого перехода, потому что только 20 миллионов было распределено».
Райк назвала эти средства возможностью для Нарвы и Ида-Вирумаа, но признала, что в этом также есть проблемы - количество заявителей невелико. «Нет заявителей именно на те вещи, для которых эти деньги предназначены. Так что вызовов у нас миллион», - добавила она.