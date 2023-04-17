Работники требуют у арестованных криптомиллионеров невыплаченные зарплаты

В комиссию по трудовым спорам обратились не менее четырех работников фирмы, все они заявляют о том, что им не выплатили зарплату. Комиссия по рассмотрению трудовых споров пригласила Cyberland на слушания по трудовому спору, но поскольку Турыгин и Потапенко в настоящее время борются за то, чтобы их не депортировали в США, они, вероятно, не смогут уделить внимание слушаниям комиссии.

Несколько человек также обратились в комиссию по трудовым спорам против компании Турыгина и Потапенко Polybius Tech OÜ.

20 ноября прошлого года Центральная криминальная полиция вместе с ФБР в ходе общей операции задержали в Таллинне людей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению потерпевшим был причинен ущерб, превышающий полмиллиарда долларов.

Согласно собранной в ходе расследования на данный момент информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.