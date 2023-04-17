Рейнсалу выразил поддержку приговоренному на 25 лет Кара-Мурзе: он большой пример для всех остальных

«Выражаю глубокую поддержку активисту российской оппозиции Владимиру Кара-Мурзе, приговоренному российским судом к 25 годам лишения свободы, и его семье. Храбрость Владимира Кара-Мурзы - большой пример для всех остальных людей», - сказал Урмас Рейнсалу.

По его мнению, международное сообщество должно продолжать поддерживать таких людей, как Владимир Кара-Мурза, которые рискуют своими жизнями и свободами в борьбе за демократию и права человека в России.

«Эстония по-прежнему настаивает на том, что Евросоюз должен ввести санкции против всех, кто причастен к заключению Кара-Мурзы», - заявил Рейнсалу и добавил, что Россия должна быть политически изолирована и привлечена к ответственности за свои преступления, а новый пакет санкций должен быть введен незамедлительно.

«Мы должны и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политзаключенных в России и привлечение к ответственности организаторов репрессий».

Владимир Кара-Мурза был задержан в Москве в апреле 2022 года. Сначала его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и задержали по административной статье. Через несколько дней он был обвинен по статье УК РФ о распространении недостоверных сведений о действиях ВС РФ. Еще через несколько недель он получил обвинение по статье госизмена. В качестве доказательств вины политика следствие указывало на его публичные выступления с критикой российских властей, которые состоялись в том числе в США.

Сегодня Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинениям в госизмене, фейках о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. Ровно такое наказание 6 апреля запросило гособвинение.