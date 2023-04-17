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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Новое правительство приносит присягу перед Рийгикогу

Начало в 15:00
Postimees
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Сегодня в 15:00 состоится заседание Рийгикогу, на котором члены нового правительства принесут присягу. Следите за торжественным мероприятием в прямом эфире на Rus.Postimees. 

Новое правительство Эстонии выглядит так:

Партия реформ

Премьер-министр - Кая Каллас

Министр климата и окружающей среды - Кристен Михал

Министр финансов - Март Вырклаэв

Министр обороны - Ханно Певкур

Министр социальной защиты - Сигне Рийсало

Министр юстиции - Калле Лаанет

Министр культуры - Хейди Пурга

«Ээсти 200»

Министр иностранных дел - Маргус Тсахкна

Министр образования и науки - Кристина Каллас

Министр экономики и цифровых технологий - Тийт Рийсало

Социал-демократическая партия

Министр внутренних дел - Лаури Ляэнеметс

Министр здравоохранения и труда - Рийна Сиккут

Министр регионального развития - Мадис Каллас

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