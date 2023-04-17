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ВИДЕО ⟩ Правительство Каи Каллас принесло присягу

Postimees
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В понедельник на заседании Рийгикогу новое, 53 по счету правительство Эстонии во главе с премьер-министром Кайей Каллас принесло присягу.

Новое правительство Эстонии выглядит так:

Партия реформ

Премьер-министр - Кая Каллас

Министр климата и окружающей среды - Кристен Михал

Министр финансов - Март Вырклаэв

Министр обороны - Ханно Певкур

Министр социальной защиты - Сигне Рийсало

Министр юстиции - Калле Лаанет

Министр культуры - Хейди Пурга

«Ээсти 200»

Министр иностранных дел - Маргус Тсахкна

Министр образования и науки - Кристина Каллас

Министр экономики и цифровых технологий - Тийт Рийсало

Социал-демократическая партия

Министр внутренних дел - Лаури Ляэнеметс

Министр здравоохранения и труда - Рийна Сиккут

Министр регионального развития - Мадис Каллас

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