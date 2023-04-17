ВИДЕО ⟩ Правительство Каи Каллас принесло присягу

В понедельник на заседании Рийгикогу новое, 53 по счету правительство Эстонии во главе с премьер-министром Кайей Каллас принесло присягу.
Новое правительство Эстонии выглядит так:
Партия реформ
Премьер-министр - Кая Каллас
Министр климата и окружающей среды - Кристен Михал
Министр финансов - Март Вырклаэв
Министр обороны - Ханно Певкур
Министр социальной защиты - Сигне Рийсало
Министр юстиции - Калле Лаанет
Министр культуры - Хейди Пурга
«Ээсти 200»
Министр иностранных дел - Маргус Тсахкна
Министр образования и науки - Кристина Каллас
Министр экономики и цифровых технологий - Тийт Рийсало
Социал-демократическая партия
Министр внутренних дел - Лаури Ляэнеметс
Министр здравоохранения и труда - Рийна Сиккут
Министр регионального развития - Мадис Каллас
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