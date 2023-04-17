Сразу три жительницы Эстонии стали жертвами мошенников: ущерб превысил 12 000 евро

На прошлой неделе три жительницы Эстонии стали жертвами интернет-мошенников, которые выманили у них более 12 000 евро. Об это сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Выдававшие себя за полицейских и сотрудников банка мошенники смогли заполучить PIN-коды, что обеспечило им доступ к банковским счетам жертв. Общая сумма ущерба составила около 12 500 евро.
14 апреля в полицию обратилась 64-летняя женщина, с которой якобы связались сотрудники полиции и банка под предлогом того, что на банковском счете жертвы были замечены подозрительные действия. Женщина сообщила звонившим свои PIN-коды и позже обнаружила, что с ее счета исчезли деньги, а на ее имя был взят кредит. Сумма причиненного ущерба оценивается в 4925 евро.
В тот же день в полицию обратилась 75-летняя женщина, которой также якобы звонил сотрудник полиции и утверждал, что кто-то пытался снять деньги с ее счета. Мошенник, выдав себя за полицейского, сказал, что деньги нужно перевести на другой счет и нужны PIN-коды, которые жертва сообщила. Сумма ущерба составила 5509.
Также 14 апреля 68-летней женщине якобы позвонил сотрудник Google и сообщил ей, что ее телефон подключен к сервису цифрового кошелька и что деньги находятся под угрозой. Для проверки обстоятельств жертве было предложено скачать приложение RustDesk. Также ей сообщили, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник банка. Затем женщине якобы позвонили из банка и попросили подтвердить действия с помощью ввода PIN-кодов. Ущерб от мошенничества составил 2020 евро.