Сразу три жительницы Эстонии стали жертвами мошенников: ущерб превысил 12 000 евро

Выдававшие себя за полицейских и сотрудников банка мошенники смогли заполучить PIN-коды, что обеспечило им доступ к банковским счетам жертв. Общая сумма ущерба составила около 12 500 евро.

14 апреля в полицию обратилась 64-летняя женщина, с которой якобы связались сотрудники полиции и банка под предлогом того, что на банковском счете жертвы были замечены подозрительные действия. Женщина сообщила звонившим свои PIN-коды и позже обнаружила, что с ее счета исчезли деньги, а на ее имя был взят кредит. Сумма причиненного ущерба оценивается в 4925 евро.

В тот же день в полицию обратилась 75-летняя женщина, которой также якобы звонил сотрудник полиции и утверждал, что кто-то пытался снять деньги с ее счета. Мошенник, выдав себя за полицейского, сказал, что деньги нужно перевести на другой счет и нужны PIN-коды, которые жертва сообщила. Сумма ущерба составила 5509.