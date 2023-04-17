Госпрокуратура предъявила обвинение по делу об отмывании денег в Danske Bank

Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг. в филиале Danske Bank Eesti совместно совершили отмывание денег в особо крупных размерах – умышленно скрыли настоящих владельцев денег подозреваемого преступного происхождения, переведенных на банковские счета Danske Eesti, а также происхождение и характер денег, подозреваемых в совершении преступления.

Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, ответчики оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.

«Преступление отмывания денег требует предикатного преступления. Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления. В досудебном производстве мы собирали информацию о различных предварительных преступлениях с международным сотрудничеством, - сообщила государственный обвинитель Мария Энтсик. - К обвинительному акту привлечены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране».

Согласно оценке прокуратуры, бывшие сотрудники отдела внешнего банковского обслуживания эстонского филиала Danske Bank, ставшие подозреваемыми в деле о мошенничестве, организовали свой собственный бизнес по отмыванию денег, скрывая его от других структурных подразделений банка. По обвинению, ими продавались юридические лица, скрывающие фактических владельцев. Обвиняемые консультировались о том, как скрыть электронный след при проведении денежных переводов через банк, предлагали услуги составления документов по переводам и обеспечивали возможность проводить так называемые транзитные операции, то есть переводы от лица А лицу Б без реального экономического содержания с целью сокрытия следов владельца и происхождения денег. По оценке прокуратуры, это был профессиональный процесс отмывания денег, - сказала Энтсик.