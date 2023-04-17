Горсобрание Кохтла-Ярве может упразднить один пост второго зампредседателя

«Как показала практика, у второго заместителя председателя горсобрания нет конкретной роли и задач, и крайне редки случаи, когда ему приходится брать на себя руководство горсобранием», - пояснил необходимость изменения в пояснительном письме к проекту председатель горсобрания Эдуард Одинец.

«Если теоретически случится так, что заместитель председателя не может заменить председателя, это всегда может сделать самый старший член горсобрания, как это предусмотрено регламентом», - добавил он.

Эдуард Одинец сообщил, что в случае принятия законопроекта будет избран новый заместитель председателя.

Ликвидация должности одного заместителя председателя позволит городу сэкономить около тысячи евро в месяц, что составляет почти 12 000 евро в год. В настоящее время заместителями председателя Кохтла-Ярвеской городской думы являются Светлана Владимирова и Виктор Андреев.

Виктор Андреев отметил, что для него не имеет значения, кто из заместителей председателя совета должен покинуть свой пост. «Мне все равно. У меня нет амбиций оставаться на посту зампредседателя. Для меня нет особого интереса быть зампредседателем», - сказал Андреев.

По словам Светланы Владимировой, Эдуард Одинец не связывался с ней по данной теме. «Законопроект с нами не обсуждался, хотя председатель горсобрания уверял, что будет с нами сотрудничать», - выразила Владимирова свое недовольство.