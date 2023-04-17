Ралли Эстония под угрозой – латыши могут забрать гонку чемпионата мира себе

Очень маловероятно, что этапы в один год будут проходить как в Латвии, так и в Эстонии. Ходят разные слухи, что соседи могли бы проводить по очереди гонки чемпионата мира и чемпионата Европы. Однако из статьи DirtFish становится ясно, что такая стратегия не сработает.

«Такое шатание туда-сюда не особо эффективно, - сказал промоутер WRC Саймон Ларкин. – Все этапы чемпионатов мира организуются на профессиональном уровне, привлекается множество работников с полной нагрузкой. Как обеспечить качество, если не проводить ежегодно соревнование высочайшего уровня?»

Также он добавил: «Мы не предполагаем, что подобная ротация может стать обычной. Но если установим более дальние цели и стратегию, то сумеем лучше все планировать».

В будущем сезоне цель – провести 14 этапов серии чемпионата мира. Помимо Латвии, всерьез говорится и о гонке США. Кроме того, рассматривается кандидатура Польши или какой-то другой страны, которая на хорошем уровне организует соревнования чемпионата Европы.

Стоит напомнить, что организаторам Rally Estonia предлагали возможность остаться в серии WRC как минимум на четыре года. Но для реализации этого плана не сумели достаточно быстро найти необходимого финансирования.