Исторический матч: «Арарат» провел первый матч в Первой лиге женского чемпионата Эстонии

Впервые в Первой лиге женского чемпионата Эстонии команда FC Ararat провела свой матч. Девушки принимали Saku Sporting II и одержали победу 6:4.
Тренер Лиана Айрапетян: «Сегодня состоялся исторический матч - первая игра в первой лиге женского чемпионата Эстонии, и мы очень гордимся нашими футболистками, так как они выиграли со счетом 6:4. Матч получился драматичным - выигрывали 3:0, по ходу матча счет стал 3:4, но мы все же вернулись в игру и одержали победу. Поздравляю весь наш клуб со столь знаменательной игрой!»
Президент клуба Аветис Арутюнян также отметил, что этот матч стал следующим важным этапом для развития женского футбола клуба, началом перехода во взрослый профессиональный футбол.
«За последний месяц мы вместе с руководством Федерации футбола Эстонии проделали большую работу - чтобы участие наших девочек в лиге стало возможным. Благодарим их за конструктивное содействие и доверие. Наша команда самая молодая в лиге за всю историю эстонских чемпионатов, и своей игрой они продемонстрировали, что они - особенные и готовы начать путь к званию лучшей команды Эстонии».