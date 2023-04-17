Исторический матч: «Арарат» провел первый матч в Первой лиге женского чемпионата Эстонии

Тренер Лиана Айрапетян: «Сегодня состоялся исторический матч - первая игра в первой лиге женского чемпионата Эстонии, и мы очень гордимся нашими футболистками, так как они выиграли со счетом 6:4. Матч получился драматичным - выигрывали 3:0, по ходу матча счет стал 3:4, но мы все же вернулись в игру и одержали победу. Поздравляю весь наш клуб со столь знаменательной игрой!»

Президент клуба Аветис Арутюнян также отметил, что этот матч стал следующим важным этапом для развития женского футбола клуба, началом перехода во взрослый профессиональный футбол.