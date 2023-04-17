Наступление украинской армии было запланировано на 30 апреля

Пентагон и разведка США в своих документах в качестве даты планируемого наступления называли 30 апреля, сообщил в понедельник журнал Newsweek. Издание опубликовало серию карт и схем с грифом «Совершенно секретно».

Из опубликованных документов в том числе следует, что в наступлении планируется задействовать девять бригад, 253 танка, 381 механизированную машину, 480 моторизованных машин, 147 артиллерийских орудий, а также 571 специализированный бронированный автомобиль Humvee.

В документах указывается, что подготовкой военных ВСУ союзники Киева занимались вне границ Украины. Финляндия в этих материалах указывается, как страна НАТО, хотя формально в момент их создания она еще не входила в альянс.

Повлиял ли факт утечки документов на планы военного командования Украины и дату возможного контрнаступления, не сообщается. Подлинность документов не подтверждена. Ранее эксперты отмечали, что слитые в Сеть материалы имели следы редактирования.

Тем временем украинские паблики в последние дни регулярно тиражируют любительские кадры с колоннами военной техники, которые двигаются либо на железнодорожных составах, либо по проселочным дорогам. Публикуются и ролики с пешими переходами бойцов ВСУ.