ФОТО ⟩ Ида-вируский «колодец трех ведьм» вновь бурлит

В конце прошлой недели в социальных сетях начали появляться фотографии и видео бурлящего «колодца трех ведьм».

Член правления походного клуба Алутагусе и главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда заявил, что этой весной посещал «колодец трех ведьм» всего один раз, и на данный момент не знает, бурлит ли он еще сегодня.

Он также не знает, когда началась активность этого природного явления. «Этой зимой было много оттепелей, и, я думаю, тогда что-то происходило», - сказал Сюда.

«Вообще в Ида-Вирумаа было много осадков в конце зимы. Их количество отразилось на всех водоемах и канавах, включая этот колодец».

Он добавил, что источник с тремя трубами, известный как «колодец трех ведьм», скорее всего, постоянно выдает воду в течение всего года, но не бурлит, так как трубы находятся полметра ниже уровня воды и это мешает воде подняться наверх.

Как возник «колодец трех ведьм»? Сюда объяснил, что скважины искусственные и были сделаны, чтобы поверхностная вода, попадая в шахтные проходы, не затапливала лес, и чтобы низины не оставались постоянно под водой. Проблема остро встала на повестку дня при строительстве Вируской тюрьмы.