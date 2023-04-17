Предупреждение: в Эстонии высока вероятность возникновения пожаров

Агентство по окружающей среде предупреждает, что из-за засухи практически по всей территории Эстонии ожидается высокая пожароопасность.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни сохранится в основном сухая погода, из-за чего индекс пожарной опасности вскоре поднимется до пятого уровня.
В сухую погоду резко увеличилось количество лесных пожаров. По данным Пыхьяского спасательного центра, только в конце прошлой недели крупные пожары в Харьюмаа тушили одиннадцать раз.
Спасатели предупреждают, что сжигание отходов или сухой травы запрещено законом.