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Предупреждение: в Эстонии высока вероятность возникновения пожаров

Свен Рандлайд
, журналист
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Пожар.
Пожар. Фото: Kristjan Teedema

Агентство по окружающей среде предупреждает, что из-за засухи практически по всей территории Эстонии ожидается высокая пожароопасность.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни сохранится в основном сухая погода, из-за чего индекс пожарной опасности вскоре поднимется до пятого уровня.

Практически на всей территории Эстонии существует высокий риск пожаров.
Практически на всей территории Эстонии существует высокий риск пожаров. Фото: Keskkonnaagentuur

В сухую погоду резко увеличилось количество лесных пожаров. По данным Пыхьяского спасательного центра, только в конце прошлой недели крупные пожары в Харьюмаа тушили одиннадцать раз.

Спасатели предупреждают, что сжигание отходов или сухой травы запрещено законом.

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