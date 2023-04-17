Запуск ракеты Илона Маска Starship – самой большой в истории ракетостроения – отложен

Саму ракету также несколько раз запускали на относительно небольшую высоту.

Нижняя часть, названная разработчиками Super Heavy (сверхтяжелая) представляет собой гигантский ускоритель с 33 двигателями.

В феврале запуск протестировали статично - закрепив ракету на стартовой площадке и вдвое снизив мощность двигателей.

Super Heavy. Фото: SpaceX

Если, как планируется, при запуске SpaceX выйдет на 90-процентную тягу, нижняя ступень должна обеспечить ракете мощность, близкую к 70 меганьютонам. Это эквивалентно силе, необходимой для обеспечения взлета почти 100 сверхзвуковых авиалайнеров Concorde.

Поднявшись после запуска, Starship возьмет курс на восток Мексиканского залива. Через две минуты и 49 секунд после старта от ракеты отделится нижняя ступень а сама она продолжит путь уже на собственных двигателях - над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли.

Выход на орбиту займет в общей сложности всего шесть минут и 23 секунды.

За следующие 90 минут корабль должен совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов.

Чтобы справиться с огромным перегревом во время спуска, на ракету нанесен специальный защитный слой.

По словам разработчиков, первое приземление будет скорее напоминать нырок в воду брюхом, но в дальнейшем и ракета-носитель, и корабль будут совершать контролируемые посадки, чтобы их можно было дозаправить и перезапустить.